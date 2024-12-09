شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تجنبها في وجبة العشاء للحفاظ على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

يلعب النظام الغذائي الصحى والمتوازن من العناصر الغذائية، دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة أعضاء الجسم الرئيسية، خاصة القلب، ومن بين جميع الوجبات، يجب اختيار الأطعمة التي نتناولها على وجبة العشاء بعناية بسبب تأثيرها على الصحة وأيضًا على النوم، حيث ترتبط صحة القلب واختيارات العشاء ارتباطًا وثيقًا، حيث تؤثر وجبة العشاء بشكل كبير على صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد العشاء المتوازن الغني بالعناصر الغذائية الصحية في الحفاظ على صحة القلب، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة، على خفض مستويات الكوليسترول، وتنظيم ضغط الدم، وتقليل الالتهابات، ووفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا" هناك أطعمة يجب أن نتجنبها على وجبة العشاء.

فيما يلى.. أطعمة يجب الابتعاد عنها عند تناول وجبة العشاء

يحذر من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة والسكريات والبروتينات المعالجة بشكل مفرط، ويقترح أيضًا عدم تناول اللحوم المصنعة أثناء وقت العشاء، وفقًا لأطباء القلب، قد تحتوي هذه المنتجات شديدة المعالجة عادةً على نسبة عالية من الصوديوم والمواد الحافظة مثل النترات والنتريت والمواد المضافة الأخرى المصممة لتعزيز النكهة وتعزيز مدة الصلاحية، وقد أثبتت الدراسات الطبية باستمرار أن اللحوم المصنعة بشكل كبير مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم.

لذلك يوصى الأطباء بتناول الأطعمة العضوية والموسمية، مثل الخضروات غنية بالعناصر الغذائية، وهذا يعني أنها توفر مصدرًا أساسيًا للألياف والمعادن والفيتامينات والمغذيات النباتية مع انخفاض محتواها من السعرات الحرارية، ويرتبط تناول كميات كبيرة من الخضراوات بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، فضلاً عن تحسين الهضم والشعور المستمر بالطاقة مقارنة بتلك التي توفرها الأطعمة السكرية.

ويجب التركيز على تناول وجبة متوازنة على العشاء، تتضمن بروتينات خالية من الدهون، مثل الدجاج المشوي أو السمك أو خيارات نباتية مثل العدس، وذلك للمساعدة في إصلاح العضلات وتعزيز الشعور بالشبع، كما يمكنك إدراج الكربوهيدرات المعقدة، مثل الأرز البني أو البطاطا الحلوة، والتي توفر طاقة مستدامة دون ارتفاع في مستويات السكر في الدم.

ويمكنك إضافة الخضروات مثل السبانخ أو البروكلي أو الجزر أو الفلفل الحلو، فهى غنية بالعناصر الغذائية والألياف، مما يعزز الهضم وصحة القلب، ويمكن للدهون الصحية أيضًا، مثل الأفوكادو أو زيت الزيتون أو المكسرات، أن تعزز النكهة مع دعم وظائف المخ والقلب، ويمكن أن يؤدي إقران الطعام بشاي الأعشاب أو الماء المنقوع إلى تحسين الهضم بشكل أكبر وضمان نوم مريح.