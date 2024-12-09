للمرة الأولى في الشرق الأوسط “الصحة القابضة” تُطلق” أساسيات القيادة في طب الطوارئ” بالعُلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت الصحة القابضة اليوم، أعمال دورة أساسيات القيادة في الرعاية الطارئة ضمن الشراكة الإستراتيجية مع معهد القيادة في أقسام الطوارئ الدولية (IEDLI)، وذلك للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، بحضور أكثر من 70 ممارسًا في طب الطوارئ في محافظة العُلا.

ويأتي ذلك ضمن جهود الصحة القابضة المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتسهيل تقديمها تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول الصحي -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، من خلال تبادل الخبرات القيادية والمعرفة المهنية بين المختصين الصحيين من أنحاء العالم، وتمكين القيادات في الرعاية الطارئة، وتعزيز الشراكات الدولية، واستعراض أحدث الأساليب المتطورة في إدارة أقسام الطوارئ، مما يعزز الكفاءة ويحقق الابتكار في تقديم الرعاية الصحية.

وتُقام الدورة في قاعة مرايا بمحافظة العُلا لمدة 5 أيام، خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر، وتستهدف تقديم أكثر من 35 ساعة تدريبية تتضمن عددًا من الندوات وورش العمل التفاعلية الحضورية، وسيعمل المشاركون من جميع أنحاء العالم ضمن مجموعات مع متخصصين في أقسام الطوارئ في العديد من الأنشطة والمناقشات والمحاضرات، ومشاركة الخبرات في أقسام الطوارئ، واستكشاف الطرق المبتكرة لرفع معايير جودة الرعاية الطارئة، كونه أحد أهم الأقسام في الرعاية الصحية.

وتعمل الصحة القابضة بالتعاون مع معهد القيادة في أقسام الطوارئ الدولية (IEDLI) على تعزيز بناء القيادات ذات المهارات العالية للمنافسة دوليًا، وتأهيلها لتقديم الخدمات الطارئة المتكاملة وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات النوعية، ورفع مستوى الجودة والكفاءة الخدمات المقدمة في المنطقة، وتطوير خدمات الطوارئ لضمان سرعة التعامل مع المرضى.

يذكر أن الصحة القابضة هي شركة وطنية تتولى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال 20 تجمعًا صحيًا يستهدف خدمة السكان في جميع مناطق المملكة، عبر تقديم نموذج الرعاية الصحية الحديث، الذي يضع الإنسان في محور اهتمامه عن طريق التحول في الطريقة التي تقدم بها الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، وتفعيل الوقاية قبل العلاج، وتقديم مستويات خدمة جديدة تسهل وصول المستفيدين إلى الخدمات الصحية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.

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