شكرا لقرائتكم خبر عن أضف هذا المشروب إلى روتينك الشتوى يعزز مناعتك ويخفف التوتر والان مع تفاصيل الخبر

إن بدء يومك بفنجان من الشاي الساخن هو أمر مطلوب خاصة في الصباح خلال فصل الشتاء، من أجل الشعور بالدفء اللازم مع برودة الطقس، ويمكن لإضافة بعض الأعشاب والتوابل أن تجعل من فنجان الشاي الخاص بك أكثر فائدة وغنيًا بالعناصر الغذائية، فعلى سبيل المثال، يمكن لإضافة جوزة الطبيب وهي أحد التوابل الأكثر شهرة في كل مطبخ إلى فنجان الشاي الخاص بك في الشتاء أن يمنحك الدفء ويساعدك على جني المزيد من الفوائد لصحتك، خاصة أن جوزة الطيب مليئة بمضادات الأكسدة والمركبات التي تعزز الاسترخاء وتحسن الهضم وتعزز التمثيل الغذائي وتقوي المناعة، وبصرف النظر عن الشاي، يمكن إضافة مسحوق جوزة الطيب أيضًا إلى الحليب قبل النوم أو إلى المخبوزات لإضفاء النكهة وتعزيز الهضم، وفقًا لتقرير موقع "WEBMD".

طريقة عمل مشروب جوزة الطيب:

اغلي الماء وأضيفي إليه قليلًا من مسحوق جوزة الطيب المبشور، واتركيه يغلي على نار هادئة لبعض الوقت، وبمجرد أن يصبح دافئًا، أضيفي القليل من العسل للتحلية، ويمكنك أيضًا إضافة أوراق الشاي إليه، إذا كنت تفضلين مشروبك الصباحي بهذه الطريقة.

فيما يلى.. 5 فوائد صحية لإضافة جوزة الطيب إلى روتينك اليومى في فصل الشتاء:

جوزة الطيب تمتلك ثروة من العناصر الغذائية

بالإضافة إلى خصائصها المعززة للنكهة، فهى غنية بالألياف والمنجنيز والمغنيسيوم والنحاس والكالسيوم والحديد والفيتامينات الأساسية مثل الثيامين وفيتامين ب6 وحمض الفوليك، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والأصباغ النباتية مثل السيانيدين والزيوت الأساسية مثل الفينيل بروبانويد والتيربين والمركبات الفينولية مثل أحماض البروتوكاتيكويك والفيروليك والكافيين، ويمكن أن يساعد هذا في تعزيز المناعة.

مكافحة نزلات البرد والسعال

كما أن جوزة الطيب من التوابل التي تساعد على الدفء وعلاج نزلات البرد والسعال وتخفف من الاحتقان أيضًا، وذلك بفضل مركب الأوجينول الموجود فيها والمعروف بخصائصه المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تقلل من تورم مجرى الهواء، مما يسهل التنفس وإزالة المخاط.



تعزز المناعة في الشتاء

من المهم تناول الأطعمة والمشروبات التي تعمل على تحسين المناعة، وتعتبر جوزة الطيب مصدرًا جيدًا لفيتامينات A، C، E والفلافونويدات التي تساعد على تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات.

تعزز الاسترخاء

تساعد جوزة الطيب في تعزيز الاسترخاء وتهدئة الأعصاب وضمان النوم العميق، كما أن هذه التوابل مفيدة بشكل خاص للدماغ وتساعد في تخفيف القلق والمساعدة في الحصول على نوم جيد، ويساعد في التغلب على كآبة الشتاء، كما يُعرف عن جوزة الطيب بأنها منبهة للأعصاب ولها تأثير مهدئ، فهي تحتوي على مركبات زيتية متطايرة تعمل كمهدئ خفيف وتساعد في مكافحة الاكتئاب والقلق.

تعزز الهضم

يمكن أن تساعد جوزة الطيب في تخفيف أعراض ومشال الجهاز الهضمى مثل الانتفاخ والتقلصات والإسهال الناجم عن عدم تحمل الطعام أو الحساسية، كما أنها تحفز الهضم وعملية التمثيل الغذائي، وذلك بفضل محتواها من الألياف، ويمكن أن تساعد جوزة الطيب في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

هل جوزة الطيب آمنة للاستهلاك للجميع؟

يمكن أن تكون جوزة الطيب مفيدة جدًا عند تناولها باعتدال، حيث أن فإن تناول ملعقتين صغيرتين (أو خمسة جرامات) من جوزة الطيب يوميًا يكفي للحصول على جميع فوائدها، ومع ذلك، لا تصلح جوزة الطيب للأمهات الحوامل، حيث قد يؤدي تناول كميات كبيرة منها أثناء الحمل إلى الإجهاض، وفي حالة تناول كميات زائدة منها يمكن أن يكون لها تأثيرات نفسية وتسبب أعراضًا مثل التشنجات وخفقان وشعورًا بعدم راحة.