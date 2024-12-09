شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علاجات منزلية لتخفيف التهاب الحلق ونزلات البرد فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

أيام تفصلنا على بدء فصل الشتاء بشكل رسمي، ومعه تزيد العديد من المشاكل الصحية غير المتوقعة، تشمل بعض هذه المشاكل البرد والسعال والحمى والتهاب الحلق، إلى جانب هذه المشاكل، قد تشعر بالتعب الشديد وصعوبة أداء المهام اليومية بكفاءة.

ومع ذلك، يمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تساعد في إدارة أعراض البرد والسعال بشكل فعال وفقا لموقع " NDTV"، نعرض أفضل العلاجات التي يمكن أن تساعدك في الحصول على بعض الراحة.

علاج البرد والسعال في المنزل 1. الزنجبيل

الزنجبيل له تأثير مضاد للالتهابات، ويمكن أن يساعد في علاج السعال، قومي بخلط القليل من الزنجبيل الطازج مع العسل أو أضيفيه إلى كوب الشاي للحصول على نتائج فعالة.

2. العسل

العسل علاج فعال للسعال، فهو غني بخصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، ويمكن استخدامه للبالغين والأطفال، عادة ما يتم خلط ملعقة كبيرة من العسل مع بضع قطرات من عصير الزنجبيل للتخلص من السعال، كما يمكنك إضافته إلى الليمون الساخن أو الشاي الأخضر.

3. فيتامين سي

فيتامين سي هو معزز ممتاز للمناعة، يمكن أن تساعد المناعة القوية في منع ظهور الأمراض الموسمية، يمكن أن يساعد إضافة كمية كافية من الفواكه الحمضية في تعزيز وظيفة المناعة.

4. الكركم

يعد الكركم من الأطعمة التي لا غنى عنها في فصل الشتاء، فهو يساعد على تدفئتك وتقليل أعراض البرد والسعال، يحتوي الكركم أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد على تقليل الالتهاب.

5. البخار والغرغرة

يساعد المضمضة بالماء المالح على الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، كما أنه يقلل من شدة الاحتقان والتهاب الحلق، وبالمثل، فإن استنشاق البخار يخفف من احتقان الأنف، كما أنه يساعد في علاج السعال عن طريق توفير الرطوبة للمجاري الهوائية.

6. الحساء

يمكن أن تساعد الحساء في تخفيف حدة نزلات البرد وتسريع عملية التعافي، كما أنها تدفئك وتوفر لك الكثير من العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تدعم جهاز المناعة لديك.

7. المشروبات الساخنة

يتم تناول الشاي عادة خلال فصل الشتاء، يمكنك أيضًا إضافة مشروبات ساخنة أخرى إلى نظامك الغذائي الشتوي لتظل دافئًا، يساعد تناول المشروبات الساخنة على تخفيف الاحتقان وتخفيف آلام الحلق.