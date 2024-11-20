الملكة رانيا ترد على رسالة طالب جامعي بطريقة طريفة

في حادثة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي ردت الملكة رانيا العبد الله على أحد طلاب جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالعاصمة عمان بطريقة طريفة.وخلال زيارة الملكة رانيا لمقر الجامعة رفع أحد الطلاب ورقة كتب عليها "بدي الرخصة جلالتك".
وعلى خاصية ستوري في منصة إنستغرام نشرت الملكة رانيا صورة الطالب وكتبت "انجح والكنافة علي".وعلقت الملكة رانيا على الزيارة بمنشور كتبت فيه: "أحلى زيارة اليوم لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، كل الشكر والتقدير لسمو الأميرة والعاملين في الجامعة وأكيد للطلبة على الاستقبال الحلو. بالتوفيق إن شاء الله".
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