حسين فهمي يُعلّق على فوزه بجائزة عمر الشريف

عبّر الفنان حسين فهمي رئيس "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" في لقاء مع برنامج "ET بالعربي"، عن سعادته بحصوله على جائزة تحمل اسم الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، كاشفاً عن احتفاظه ببعض مقتنيات الأخير في مكتبه.

وقال حسين فهمي: "أنا سعيد إني هاخد جايزة باسم عمر الشريف من "غولدن غلوب"، عمر الشريف هو صديق عزيز جداً وكان حبيبي وكنت بحترمه وقابلته في هوليوود كتير وعندي في المكتب "البالطو" بتاع عمر الشريف في "دكتور زيفاغو" والبدلة "السموكن" اللي لبسها في فيلم " Funny Girl"".

يُذكر أن مؤسّسة Golden Globes ستقيم حفلَ تكريم خاصاً في القاهرة، للاحتفاء باثنين من أبرز نجوم السينما العربية، هما النجمان المصريان يسرا وحسين فهمي، ومنحهما جائزة "عمر الشريف" تقديراً لمساهماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية ودورهما الفاعل في تطوير صناعة الترفيه والإنتاج الفني في منطقة الشرق الأوسط.

وفي جانب آخر، انضم الفنان حسين فهمي الى أبطال الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وهو بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال...، ومن تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

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