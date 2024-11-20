أسماء أبو اليزيد تنضم إلى الفنانات المطربات

انضمت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد الى الفنانات اللواتي خضن تجربة الغناء في الفترة الأخيرة، سواء بمفردهن مثل رانيا يوسف وآيتن عامر، أو بمصاحبة نجوم غناء مثل أسماء جلال.

وظهرت أسماء وهي تشارك الفنان التونسي عزيز مرقة في أغنيته الأخيرة "ما تيجي سكة" التي طرحها أخيراً عبر "يوتيوب" وكل المنصّات الرقمية ومحطات الراديو، وهي من كلمات محمد بحيرى، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقي لماهر الملاخ، وإخراج بيشوى يسى.

تم تصوير الفيديو كليب بشكل جديد ومختلف حيث ظهر فيه عزيز وهو يعزف على آلة البيانو، ومعه أسماء أبو اليزيد، وجمهور مرقة الذين حضروا بناءً على دعوة منه للمشاركة في تصوير الكليب في حي مصر الجديدة بالقاهرة.

وفي الكليب يُظهر عزيز مرقة القاهرة بشكل مختلف، بعيداً من التصوير التقليدي للأهرامات والنيل، ليُبرز جمال المدينة الساحر... ومن المعروف أن عزيز يحرص على التفاعل مع جمهوره، في الشارع في أحياء مختلفة، ومن بينها الكوربة والزمالك.

وكانت أسماء أبو اليزيد قد تصدّرت "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية بعد اعتذارها عن عدد من الأعمال الرمضانية مع نجوم كبار مثل محمد إمام وأحمد العوضي، فيما ظهرت في فيلم "عاشق" مع أحمد حاتم وحقّقت فيه نجاحاً كبيراً.

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