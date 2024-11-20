شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف المبكر أول طرق الوقاية من سرطان عنق الرحم.. اعرفى أعراض المرض والان مع تفاصيل الخبر

فى ضوء مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ4 ملايين شخص بالمجان، وذلك تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك للكشف عن هذه الأورام مبكرا وعلاجها، ومن أجل صحة أفضل لك، نتعرف على أعراض بعض الأورام والسرطانات مبكرا وملاحظتها للخضوع مبكرا للعلاج والقضاء على هذه الأورام.

سرطان عنق الرحم

قال الدكتور محمد العزب، استشاري جراحة الأورام النسائية في مستشفي أحمد ماهر التعليمي، إن سرطان عنق الرحم يعد من أكثر 6 أنواع من السرطانات انتشارًا، وتصاب به النساء نتيجة لفيروس الورم الحليمي "HBV"، وتحدث الإصابة بسرطان عنق الرحم نتيجة لحدوث تغيرات في الخلايا الخاصة بعنق الرحم.

أعراض سرطان عنق الرحم المبكرة

أكد عزب، أنه عند الإصابة بسرطان عنق الرحم في البداية لا يظهر أي أعراض، ولكن مع نموه يكون هناك بعض الأعراض والمؤشرات، ومنها:

- نزيف بشكل عام أو بعد العلاقة الزوجية.

-إفرازات مهبلية كثيرة.

-ألم في الحوض.

أهمية اكتشاف سرطان عنق الرحم المبكر

أوضح أنه من الضروري توخي الحذر عند الشعور بأي عرض سابق ذكره، والبحث حول الأسباب، عن طريق الكشف المبكر، والذهاب للطبيب وأخذ مسحة من عنق الرحم للتعرف علي الإصابة، وخاصة في حالة وجود تاريخ وراثي للمرض، ويتم ذلك عن طريق الكشف كل 3 سنوات بداية من الزواج إلى سن الـ 50 سنة، وبعد إتمام سن الـ50 يتم إجراء الكشف كل 5 سنين لحد سن 65.

تطعيم الحماية من سرطان عنق الرحم

أكد عزب، علي ضرورة أخذ تطعيمًا وقائيًا ضد هذا النوع من السرطان، وهو متخصص في الحماية من فيروس الورم الحليمي المسئول عن الإصابة، وشروط أخذ اللقاح هي كالتالي:

-يبدأ من سن 9 سنوات إلى 15 سنة ويكون عن طريق جرعتين فقط بينهم 6 شهور.

- أما بعد الـ15 عامًا يكون التطعيم 3 جرعات، والجرعة الثانية تكون بعد شهرين من الجرعة الأولي، وآخر جرعة بعد 6 شهور.

أهمية اللقاح عنق الرحم

أشار إلي أن هذا اللقاح يساعد على الحماية من الإصابة بالورم الحليمي الذي يزيد من فرص التعرض للعديد من أنواع السرطانات منها سرطان العضو الذكري، والحلق والمهبل، وأشهرهم عنق الرحم.

