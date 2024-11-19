شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تنصح بتناول الفاكهة والخضروات بدلا من السناكس الجاهزة... إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة عبر صفحاتها الرسمية على منصة فيس بوك، اليوم الثلاثاء، إنفوجراف يتضمن سلسلة من النصائح للأمهات لتقوم باستبدل السناكس الجاهزة بالفواكه أو الخضروات الطبيعية لأطفالها.

وذكرت أن السناكس الجاهزة سهلة التخصير وسريعة ولكن ليس بها قيمة عذائية أما الفواكه والخضروات الطبيعية ستغذي جسد الطفل وتقوي مناعته، وذلك يحمي الأطفال من الإصابة بالإمراض.

وفي ذلك السياق، تختلف كمية البروتين التي يحتاجها الطفل حسب العمره، فالطفل منذ ولادته حتي 6 أشهر يحتاج لـ 6.7 جرام من البروتين يومياً، أما من 6 إلى 12 شهر يحتاح لـ 8.8 جرام من البروتين يومياً، ومن 1 إلى 3 سنوات يحتاج لـ 13 جراما من البروتين يومياً، أما عن الأطفال من 4 إلى 8 سنوات يحتاجون لـ19 جراما من البروتين يومياً، ومن 9 إلى 13 عاما يحتاجون لـ 34 جراما من البروتين يومياً، وذلك وفقًا لما ذكره موقع الطبي.

إنفوجراف وزارة الصحة