شكرا لقرائتكم خبر عن فى أسبوع التوعية.. مخاطر مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

يتزامن الأسبوع الحالى مع أسبوع التوعية بمقاومة المضادات الحيوية خلال الفترة من 18 حتى 24 نوفمبر، والذى يكشف خطورة مقاومة المضادات الحيوية، الذى يحدث عندما تتغير البكتيريا لمقاومة المضادات الحيوية التى كانت تستخدم لعلاجها بشكل فعال.

ووفقا لموقع "كليفلاند" الأمريكى، تجعل مقاومة المضادات الحيوية علاج بعض أنواع العدوى البكتيرية صعبًا، حيث يؤدي الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وإساءة استخدامها إلى مقاومة المضادات الحيوية.

ما هي مقاومة المضادات الحيوية؟

تحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تتغير البكتيريا بحيث لا تتمكن الأدوية المضادة للبكتيريا من قتلها أو إيقاف نموها، ونتيجة لذلك، يصبح علاج العدوى البكتيرية صعبًا للغاية.

مقاومة المضادات الحيوية هي نوع من مقاومة مضادات الميكروبات، فيمكن للفطريات والطفيليات والفيروسات أيضًا أن تتطور لديها مقاومة للأدوية.

لا يطور جسمك مقاومة للمضادات الحيوية، بل البكتيريا هي التي تتطور، وعندما تحدث مقاومة للمضادات الحيوية، يكون عدد المضادات الحيوية الفعّالة ضد بكتيريا معينة أقل.

مقاومة المضادات الحيوية خطيرة لأنها تقلل من خيارات العلاج للأشخاص المرضى، وقد تؤدي أيضًا إلى تأخير العلاج الفعال، ونتيجة لذلك، قد تواجه:

زيادة خطر الإصابة بمرض شديد وممتد أو الوفاة.

آثار جانبية خطيرة للأدوية.

إقامة أطول في المستشفى.

ما أسباب مقاومة المضادات الحيوية؟

تصبح البكتيريا مقاومة للأدوية بشكل طبيعي بمرور الوقت، ولكن هناك عوامل معينة يمكنها تسريع هذه العملية، بما في ذلك:

1. الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بشكل خاطئ

تناول المضادات الحيوية عندما لا تكون في حاجة إليها يساهم في مقاومة المضادات الحيوية، على سبيل المثال، تسبب الفيروسات معظم حالات التهاب الحلق، ولن تساعد المضادات الحيوية، فمن المهم تناول المضادات الحيوية فقط عندما يقول لك طبيبك إنها ضرورية ويصفها لك.

2. سوء استخدام المضادات الحيوية

تستغل البكتيريا أي فرصة للتكاثر، إذا نسيت تناول جرعة واحدة أو أكثر من المضادات الحيوية، أو توقفت عن العلاج قبل الأوان أو استخدمت دواء شخص آخر، تبدأ البكتيريا في التكاثر، ومع تكاثرها، يمكنها أن (تتحور)، تصبح البكتيريا المتحولة مقاومة بشكل متزايد للأدوية، يمكن للمضادات الحيوية أن تقتل البكتيريا التي لم تتحور لمقاومة العلاج، لكنها تترك البكتيريا المقاومة وراءها.

3. المقاومة التلقائية

في بعض الأحيان، يتغير التركيب الجيني (DNA) للبكتيريا أو يتحور من تلقاء نفسه، ولا يتعرف المضاد الحيوي على هذه البكتيريا المتغيرة حديثًا ولا يمكنه استهدافها بالطريقة التي ينبغي أو يساعد التغيير البكتيريا على محاربة تأثيرات الدواء.

4. المقاومة المنقولة

يمكنك نقل عدوى بكتيرية مقاومة للأدوية من شخص إلى شخص آخر، وقد يكون علاج البكتيريا المقاومة أكثر صعوبة.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى المقاومة للمضادات الحيوية؟

يمكن أن تؤثر العدوى المقاومة للمضادات الحيوية على أي شخص، لكن بعض المجموعات معرضة للخطر بشكل أكبر بسبب حالتها الصحية أو بيئتها المعيشية، الأشخاص الأكثر عرضة لهذه الأنواع من العدوى الخطيرة هم:

الأطفال، وخاصة الذين ولدوا في وقت مبكر .

البالغين فوق سن 65 عامًا.

الأشخاص الذين يعانون من التشرد أو يعيشون في ظروف مزدحمة.

الأشخاص الذين لديهم ضعف في جهاز المناعة .

الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية لفترة طويلة.

لماذا تعتبر مقاومة المضادات الحيوية مشكلة؟

مقاومة المضادات الحيوية تشكل مصدر قلق لأنها تزيل الأدوات التي يستخدمها مقدمو الرعاية الصحية لعلاجك عندما تكون مريضًا، فإذا كانت بعض البكتيريا قادرة على مقاومة بعض الأدوية، فيحتاج الأطباء إلى إيجاد أدوية أخرى لمساعدتك على التحسن، وهذا ليس بالأمر السهل دائمًا، ولكن لفهم سبب أهمية مقاومة المضادات الحيوية بشكل كامل، فمن المفيد أن نتعلم كيف تؤثر علينا جميعًا على نطاق عالمي.

مقاومة المضادات الحيوية مشكلة صحية عامة عالمية. وهذا يعني أنها قد تؤثر عليك كما قد تؤثر على الجميع. ولكن الأفراد لا يصبحون مقاومين للمضادات الحيوية، بل إن أنواعًا معينة من البكتيريا تصبح كذلك، يرجع ذلك إلى أن البكتيريا تبدأ في التكيف مع المضادات الحيوية التي نستخدمها جميعًا لعلاج الالتهابات البكتيرية.

لا يعني هذا أن جسمك أصبح مقاومًا للمضادات الحيوية، بل يعني أن البكتيريا الموجودة في العالم (والتي قد تؤثر على جسمك في مرحلة ما) لم تعد تخدعها المضادات الحيوية بسهولة كما كانت في السابق، لذا، يجب على مقدمي الرعاية الصحية أن يبذلوا جهدًا أكبر للعثور على مضادات حيوية أخرى لعلاج بعض أنواع العدوى.

ما هي البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الأكثر فتكًا؟

ترتبط هذه البكتيريا بأكبر عدد من الوفيات الناجمة عن العدوى المقاومة للمضادات الحيوية على مستوى العالم:

الإشريكية القولونية (E. coli) .

المكورات العنقودية الذهبية (S. aureus).

كليبسيلا نيومونيا (K. pneumoniae).

العقدية الرئوية (S. pneumoniae).

أسينيتوباكتر باوماني (A. baumannii).

الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa).