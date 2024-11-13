شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكري.. لماذا يعد تناول السلطة أساسيا فى أكلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكري هو حالة تكون فيها مستويات السكر في الدم (الجلوكوز) مرتفعة، يصاب الشخص عادة بهذه الحالة عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أو لا ينتج الأنسولين على الإطلاق أو عندما لا يستجيب الجسم للأنسولين الذي ينتجه البنكرياس، من المهم إدارة مرض السكري لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم المزمن يمكن أن يكون له عواقب صحية وخيمة مثل أمراض الكلى والاعتلال العصبي واعتلال الشبكية وأمراض القلب وغيرها.

كشف الخبراء عن أهمية تناول السلطة لمرضى السكرى لتقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأوضحوا أنه بجانب تناول السلطة يجب اتباع نظام غذائي صحى وممارسة الرياضة والنوم الجيد، في هذا التقرير نتعرف على فوائد تناول السلطة لمرضى السكرى، بحسب موقع تايمز ناو".

كيف يساعد طبق السلطة في التحكم في مستويات السكر في الدم؟ تبطئ عملية الهضم

تبطئ الألياف الموجودة في طبق السلطة عملية الهضم مما يتسبب في إطلاق تدريجي للجلوكوز في مجرى الدم، يساعد هذا الإطلاق في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ، وبالتالي يسهل التحكم في نسبة السكر في الدم لمن يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري.

تقليل استجابة الأنسولين

من خلال إبطاء امتصاص الجلوكوز، تساعد الألياف في تقليل استجابة الجسم للأنسولين بعد الوجبات يعني خفض الطلب على الأنسولين ضغطًا أقل على البنكرياس ومستويات سكر دم أكثر استقرارًا يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص المصابين بمرض السكري وكذلك أولئك الذين يحاولون منع مرض السكري.

يزيد من الشعور بالشبع

يمكن للأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخضراوات والبقوليات أن تبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول. وهذا يقلل من الإفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة المتكررة من الأطعمة السكرية، وبالتالي، يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

يحسن صحة الأمعاء

تغذي الألياف بكتيريا الأمعاء الصحية التي تنتج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي تؤثر بشكل إيجابي على عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز. عندما يكون لديك ميكروبيوم معوي أكثر صحة، يمكن أن يساعد ذلك في تحسين حساسية الأنسولين.

تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم

تشكل الألياف القابلة للذوبان مادة تشبه الهلام في الأمعاء تبطئ امتصاص الكربوهيدرات. وهذا يساعد على خفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبة، وبالتالي تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل عام.

مؤشر نسبة السكر في الدم للأطعمة

تميل الأطعمة الغنية بالألياف مثل السلطة إلى أن يكون لها مؤشر نسبة السكر في الدم أقل مما يعني أن لها تأثيرًا أقل على مستويات السكر في الدم.

يمكن أن يؤدي تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي إلى مستويات أكثر ثباتًا من السكر في الدم طوال اليوم.

السلطة تقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى

يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف على منع تقلبات سكر الدم المتكررة، مما قد يقلل بمرور الوقت من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما تعمل الألياف على تحسين الصحة الأيضية العامة للجسم.