شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى لوجبة الإفطار يساعد فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

شاركت مدربة اللياقة البدنية أنوشكا سينج 6 خيارات غذائية نباتية غنية بالبروتين، كانت تتناولها يوميًا لإنقاص الوزن، وكشفت أن ذلك ساعدها على خسارة 10 كجم من وزنها.



أوضح التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes ، إن بدء رحلة إنقاص الوزن أمر صعب، ومع ذلك، فإن الانتباه إلى خيارات نمط حياتك واستبدال احتياجاتك الغذائية اليومية بخيارات أكثر صحة وغنية بالبروتين يمكن أن يساعدك في تحقيق أهدافك.



و تقدم مدربة اللياقة البدنية أنوشكا سينج بعض بدائل الإفطار التي تناولتها يوميًا لإنقاص 10 كجم، فإنها نباتية ومليئة بالبروتين، وستساعدك على بدء يومك بدفعة من الطاقة.

وجبة إفطار غنية بالبروتين لخسارة 10 كيلو جرام

ـ ابدأ يومك بستة خيارات إفطار نباتية لذيذة مليئة بالبروتين، فيما يلي خيارات الإفطار الستة التي ساعدت أنوشكا على إنقاص الوزن:

ـ تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات في اليوم، لذلك، فإن تناول وجبة إفطار تحتوي على العناصر الغذائية المناسبة، بخلاف البروتين ، مثل حمض الفوليك والكالسيوم والحديد وفيتامينات ب والألياف، يمكن أن يساعدك على بدء يومك بشكل أفضل وتحسين وظائفك الإدراكية.

ـ فالإفطار هو أول وجبة في اليوم وهو ضروري للغاية لتنشيط عملية التمثيل الغذائي لدينا إن تناول وجبة متوازنة كاملة من جميع العناصر الغذائية يحافظ على صحتنا ونشاطنا طوال اليوم.

ـ إن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين في الصباح يحافظ على مستويات الطاقة في الصباح ويحسن أيضًا الوظائف الإدراكية، كما أن تناول وجبة غنية بالبروتين يحافظ على مستوى ثابت من مستويات الجلوكوز في الدم ويقلل من انخفاض مستويات الطاقة كما يحدث بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات.

ولذا يمكنك تناول الشوفان مع مسحوق البروتين النباتي، أو خبز بالجبن أو تناول الخيار مع الجبن الأبيض.