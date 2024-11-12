شكرا لقرائتكم خبر عن لو الكحة بتزيد عليك بالليل.. مشروبات تخفف الأعراض وطريقة إعدادها والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب فصل الشتاء الذى يكون مصحوبًا بمشاكل مثل البرد والسعال والتهاب الحلق والحمى، يزيد لدى بعض الأشخاص السعال خاصة في الليل، مما يجعل من الصعب عليهم النوم ويتركهم يشعرون بالتعب والانزعاج في اليوم التالي.

وفقا لموقع healthline"، إذا كنت تعاني من زيادة السعال في الليل مع تغير الفصول، فإليك علاجًا طبيعى فعالًا للمساعدة.

علاج طبيعى للسعال الليلي

إذا كنت تعاني من أعراض البرد، وخاصة السعال المتفاقم ليلاً، فحاول تناول العسل مع الكركم قبل النوم، الكركم والعسل غنيان بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والالتهابات، ويمكن أن يوفر تناولهما معًا راحة من الأنفلونزا الموسمية والسعال.

لتناول العسل والكركم، قوم أولاً بغلي كوب من الماء، ثم أضف إليه ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكركم، واترك الخليط حتى يبرد قليلاً، ثم أضف إليه ملعقة واحدة من العسل، وتجنب إضافة العسل إلى الماء الساخن جداً، لأن تعريض العسل لدرجات حرارة عالية قد يقلل من فوائده، وقلب الخليط جيداً، ثم صفيه، وتناوله كمشروب.

فوائد العسل بالكركم

يمكن لهذا الخليط أن يخفف من تقرحات الفم، وعند تناوله في الشتاء، يعزز المناعة، وهو علاج منزلي فعال لتخفيف أعراض السعال ونزلات البرد.

العلاجات المنزلية الإضافية

يمكن أن يساعد المضمضة بالماء المالح قبل النوم على تخفيف السعال الليلي، كما يوفر خليط الليمون والعسل راحة ليلية من السعال، على الرغم من أنه لا ينصح به للأطفال.

يمكن أن يساعد الزنجبيل المحمص على تخفيف التهاب الحلق وتخفيف السعال.

يعد حليب الكركم علاجًا كلاسيكيًا ويوفر مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل العطس وتعزيز النوم بشكل أفضل.

كما يُعرف العسل والزنجبيل بأنهما من العلاجات التقليدية لمشاكل الجهاز التنفسي، حيث يوفران راحة كبيرة عند تناولهما معًا.

