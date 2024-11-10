أجمل قصص الخيال للأطفال من عمر 2 إلى 4 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:49 صباحاً - طالما كانت قراءة الكتب والقصص مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 4 سنوات، أحد الأنشطة المفضلة بين الآباء والأبناء، لأنها مهمة ليست سهلة في هذا العمر، وتحتاج إلى تأنٍ شديد وحذر في اختيار ما يناسب دماغ هذا الطفل الصغير، وربما كان أروع مشهد تنطبع صورته في ذاكرة الأم أو الأب، هو مشهد ذلك الطفل الصغير وهو يستمع إلى القصة باهتمام شديد، ويطرح الأسئلة، ويتفاعل عاطفياً مع القصة، ويقلد الشخصيات الموجودة على الصفحات، ثم يروي القصة بطريقته الخاصة.

نظراُ لوجود العشرات من كتب الأطفال في المكتبات، فقد جمعت "الخليج 365 وطفلك" عشرة من الكتب المفضلة للأطفال الصغار من عمر 2 إلى 4 سنوات لمساعدة الآباء، والأمهات الذين يبحثون عن الكتاب المناسب لتقديمه لأطفالهم.

حيث تحتوي كل من هذه الكتب على صور كاملة الصفحة مع سطر أو سطرين من النص في كل صفحة، وعلى الأب أو الأم التي تقرأ اتباع النصائح الآتية:

قوموا بقراءتها بأنفسكم وأعيدوا صياغة كل صفحة لها بلغة يفهمها الطفل.

لا تنطقوا بعض الجمل باللغة الإنجليزية فهذا يؤدي إلى تشتيت انتباه الطفل لأنه لا يستطيع بعد فهم الجملة الإنجليزية الكاملة.

اذهبوا مع الطفل في رحلة استكشاف للشخصيات الموجودة على الصفحة، قوموا بمحاكاتها واطرحوا الأسئلة وما إلى ذلك.

استمروا في هذه الطريقة حتى يبلغ الطفل 5 سنوات، ويتمكن من قراءة الكتاب بنفسه.

قصة نجمة كرة القدم

قصة نجمة كرة القدم

بقلم مينا جواهربين

تدور أحداث هذه القصة من البرازيل حول الأخوين ماريا وباولو، اللذين يجمعان أصدقاءهما المجتهدين للعب مباراة كرة قدم للأطفال. فترغب ماريا الانضمام إلى المباراة، لكن الخصوم يرفضون قائلين إن كرة القدم مخصصة للصبيان فقط. فتبدأ ماريا بالاحتجاج ، وتتاح لها فرصة اللعب لاحقاً (بسبب ضربة واحدة في المرمى)، وتسجل هدف الفوز.

الرسوم التوضيحية رائعة والكتاب بمثابة معلومات جيدة للفتيات في الرياضة.

قصة التمساح الأناني

بقلم فوستين تشارلز ومايكل تيري

يخيف تمساح كل حيوانات الغابة بقوله إنه سيأكلها إذا شربت ماءً مما يسميه نهر التمساح. في أحد الأيام عندما أصيب التمساح بألم في أسنانه، طلب المساعدة من الحيوانات ولكنها خافت من المساعدة. ركض فأر صغير شجاع إلى فم التمساح، وعالج ألم الأسنان، وعلم التمساح ألا يكون أنانياً بشأن النهر. تنتهي القصة بكل الحيوانات تستمتع بالنهر معاً.

قصة ويلي والسحابة

بقلم أنتوني براون

تتبع سحابة الشمبانزي ويلي أينما ذهب. لا يستطيع ويلي التخلص من السحابة، لذا يصبح كئيباً ولا يستمتع بالخارج وهو يقفز في الغابة. يذهب إلى المنزل للهروب من السحابة ويجلس حزيناً. لاحقاً، يكتسب الشجاعة لمواجهة مخاوفه ويجد طريقة لإبعاد السحابة. ثم يستمتع بالخارج مع القرود الأخرى. ورغم أن القصة تحتوي على موضوع أساسي يتعلق بالاكتئاب/الحزن، لكنها مفيدة في تعليم طفلك التعبير عن مخاوفه ومواجهتها.

قصة لا يوجد شيء اسمه الوحوش

قصة لا يوجد شيء اسمه الوحوش

بقلم ستيف سمولمان وكارولين بيدلر

تدور القصة حول الدبة الصغيرة التي تنام بمفردها في غرفتها لأول مرة. تخاف الدبة الصغيرة من وجود وحش في غرفتها، وتظل تنادي والدها طلباً للمساعدة. يخبرها الأب أنه لا توجد وحوش، ولا داعي للخوف. تنام الدبة الصغيرة بشجاعة بعد أن اقتنعت بعدم وجود وحوش. كتاب صغير لطيف لتعليم طفلك الصغير عدم الخوف والشجاعة.

قصة تصبح على خير أيها العالم

بقلم ديبي جليورى

سيحب الأطفال بين عمر 2 – 4 سنوات هذا الكتاب كثيراً لأنه مرسوم بشكل جيد، ويحتوي على العديد من الأحداث في كل صفحة، ويحتوي على تهويدات وأغاني نوم يمكن غناؤها معاً في كل صفحة. سينام الطفل الصغير عدة ليالٍ في منتصف قراءة هذا الكتاب.

قصة نجمتي الصغيرة

بقلم نيكولا أوبيرن ومارك سبيلينج

تحتوي كل صفحة من صفحات هذا الكتاب الليلي على رسم مذهل لحيوان وشبله، حيث يحتضن الاثنان بعضهما البعض قبل النوم. ورغم أن الكلمات بسيطة للغاية، فإن الرسوم التوضيحية هي التي أوصي بها بهذا الكتاب. اجعلي طفلك يقلد الشبل في كل صفحة - قد لا ينام، لكنه سيغمرك بالحب.

قصة صندوق الوجبات الخفيفة الخاص براميا

قصة صندوق الوجبات الخفيفة الخاص براميا

بقلم سي جي سالاماندر وتشيتان شارما

تحمل راميا الكثير من الأطعمة في صندوق الوجبات الخفيفة إلى المدرسة. ويصطف أصدقاؤها في طابور خلال فترة الاستراحة لتناول الوجبات الخفيفة للحصول على حصة. وفي أحد الأيام، أثناء وقت الغداء، تدرك راميا أنها نسيت صندوق الغداء الخاص بها في المنزل. ويقودها كلبها إلى الأصدقاء الذين شاركتهم وجباتها الخفيفة، ويشارك الأصدقاء غداءهم مع راميا. كتاب صغير لطيف مليء بالوجبات الخفيفة ويتحدث عن متعة المشاركة.

قصة عزيزتي حديقة الحيوان

بقلم رود كامبل

هذا الكتاب الذي يفتح من الأعلى يدور حول طفل يطلب حيواناً أليفاً من حديقة الحيوانات. كل صفحة من صفحات الكتاب تتحدث عن أحد الحيوانات التي أرسلتها حديقة الحيوانات، ولماذا أعاد الطفل ذلك الحيوان إلى حديقة الحيوانات. لا يوجد أي مغزى أخلاقي في هذه القصة، هو مجرد كتاب ممتع يحتوي على العديد من الحيوانات، يتعرف إليها الطفل ويحبها.

قصة الذئب ويفي الذي لم يغسل وجهه

بقلم كاريل هارت وليوني لورد

تدور أحداث هذا الكتاب حول ذئب يدعى ويفي، وهو ذئب قذر للغاية، قذر، كريه الرائحة وغير صحي. تحيط بالذئب دائماً الحشرات والديدان والصراصير. تجد فتاة صغيرة ويفي، فتحممه وتنظفه وتعتني به، وتعرف الذئب على حياة نظيفة. يخرج ويفي والفتاة للعب، ويتسخان مرة أخرى. تعلم الفتاة الصغيرة الذئب أنه من الجيد أن يتسخ طالما أنه يغسل كل شيء بمجرد العودة إلى المنزل.

قصة لص الألوان

قصة لص الألوان

بقلم ستيفن أيتكين

يعيش عملاق غاضب في كهف بلا ضوء، لذا فهو يحب الظلام ويكره الضوء والألوان. يستخدم العملاق شبكة عملاقة لالتقاط كل الألوان من العالم الخارجي، ويترك الأشجار والحيوانات والأسماك والسماء باللونين الأبيض والأسود. يخبر الأطفال العملاق أنه سلبهم البهجة من حياتهم، لذا يستعيد العملاق عافيته ويتعاون مع الأطفال لإعادة رسم الألوان على المدن والسماء والبحار. إنه كتاب ملون ومصور جيداً ومليء بالخيال.

هل تحفظين أجمل قصص خرافية للأطفال من بين عمر 4 – 6 سنوات؟