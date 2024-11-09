شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتجنب زيادة الوزن فى الشتاء؟ طرق سهلة وبسيطة والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط فصل الشتاء بالشعور بالجوع وهو ما يترتب عليه زيادة الوزن، نتيجة تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، ويمكن أن يصبح فقدان الوزن في الشتاء سهلاً باتباع بعض النصائح، بحسب موقع "تايمز ناو".

نصائح فقدان الوزن في الشتاء

من المهم أن تحافظ على وزنك تحت السيطرة لأن زيادة الوزن غير المقصودة يمكن أن تؤثر على صحتك العامة. كما أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض عدة مرات، وبالتالي، من المهم أن تتابع فقدان الوزن خلال فصل الشتاء.



الحفاظ على رطوبة الجسم

شرب الماء مهم للغاية حتى في فصل الشتاء، حيث يميل الطقس البارد إلى تقليل عطشك، وبالتالي، يسهل عليك نسيان الترطيب مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، حاول شرب حوالي 8 أكواب، يوميًا حيث يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الجوع والحفاظ على عمل عملية التمثيل الغذائي بكفاءة.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الألياف على إبقائك تشعر بالشبع لفترة أطول وتساعد في منع تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

الأطعمة مثل الشوفان والبطاطا الحلوة والتفاح والجزر غنية بالألياف، مما يجعلها مثالية لوجبات الشتاء.

كما أنها تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

اختر التوابل الدافئة

استخدم التوابل مثل القرفة والزنجبيل والفلفل الحار التي لا تضيف نكهة فحسب بل تساعد أيضًا في تعزيز التمثيل الغذائي.

تساعد القرفة أيضًا في استقرار نسبة السكر في الدم، ويساعد الزنجبيل في الهضم، والفلفل الحار له خصائص حرارية تساعد في حرق السعرات الحرارية.

تناول البروتين

يساعد البروتين في بناء العضلات ويجعلك تشعر بالشبع ويمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام.

قم بتضمين اللحوم الخالية من الدهون والبيض والبقوليات والزبادي اليوناني في نظامك الغذائي الشتوي.

يحتاج هضم البروتين أيضًا إلى المزيد من الطاقة، وبالتالي، يعزز التمثيل الغذائي لديك قليلاً.

التحكم في كميات الطعام

يمكن أن تكون الأطعمة المريحة التي تستهلكها خلال فصل الشتاء كثيفة السعرات الحرارية وبالتالي من المهم التركيز على أحجام وكميات الطعام لتجنب الإفراط في تناول الطعام. قدم كميات أصغر في طبقك وتناول الطعام ببطء حيث يمنح ذلك جسمك الوقت لفهم إشارات الشبع، وبالتالي تقليل فرص تناول سعرات حرارية إضافية.

حافظ على نشاطك

قد يحد الطقس البارد من أنشطتك الخارجية، ومع ذلك، فإن التمارين مثل اليوجا أو البيلاتس أو تمارين القوة يمكن أن تساعد في حرق السعرات الحرارية.

إن ممارسة الرياضة لمدة 20 إلى 30 دقيقة يوميًا يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك وتمنع زيادة الوزن في الشتاء.

اختر شوربة الدجاج بدلاً من الكريمة

اختر الحساء المصنوع من الدجاج بدلاً من الحساء الكريمي، لأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل كما أنه يشعرك بالشبع، تمنحك حساءات الخضار أو اللحوم الخالية من الدهون المصنوعة منزليًا الدفء والعناصر الغذائية مع المساعدة في التحكم في كمية الطعام التي تتناولها.

قلل من تناول السكر

يميل الشخص إلى تناول الحلوى السكرية مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة الوزن في النهاية، حاول إشباع رغباتك في تناول الحلويات بخيارات أكثر صحة مثل الشوكولاتة الداكنة.

احصل على ضوء الشمس الطبيعي

يساعد التعرض لأشعة الشمس على تعزيز مستويات فيتامين د، وهذا يؤثر على وزنك عن طريق تقليل شهيتك وحالتك المزاجية، نظرًا لأن أيام الشتاء أقصر، فحاول قضاء 10 إلى 15 دقيقة في الشمس يوميًا لأنها تساعد في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي الصحي.