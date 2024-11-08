أفضل 9 نصائح لولادة طفل سليم بدون اكتساب وزن زائد خلال الحمل

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - فترة الحمل واحدة من أهم الفترات في حياة المرأة، حيث تتطلب العناية الكاملة بالصحة والتغذية، لتحقيق ولادة صحية للطفل، في مقابل هذا نجد أنه من الشائع أن تعاني النساء من زيادة الوزن خلال الحمل، ولكن بالتقرير التالي سنتعرف إلى طرق بالتفصيل يمكن اتباعها للحفاظ على وزن صحي للحامل دون تأثير على الجنين، مع مجموعة من النصائح، يعرضها الدكتور علي طلعت السيد، أستاذ النساء والتوليد.أطعمة يجب تناولها:
الفواكه والخضروات: غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع.
الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والكينوا، توفر طاقة طويلة الأمد.
البروتينات الصحية: مثل الأسماك والدواجن والبيض والمكسرات، تساعد في نمو الجنين.
الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون والأفوكادو، تدعم صحة القلب.
الأطعمة المصنعة: التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسكريات.
الأطعمة المقلية: والتي غالباً ما تكون غنية بالسعرات الحرارية ولا تحتوي على العناصر الغذائية.
• تناول الوجبات ببطء: يساعد ذلك في تعزيز الشعور بالشبع.
• تجنب تناول الطعام أمام التلفاز: حيث قد يؤدي الانشغال إلى تناول كميات أكبر.
• تحديد أوقات الوجبات والوجبات الخفيفة: يساعد في تنظيم الشهية.تعتبر ممارسة الرياضة آمنة ومفيدة خلال الحمل، طالما تمت استشارة الطبيب، فهي تساعد في:
• تحسين المزاج.
• تعزيز الطاقة.
• التحكم في الوزن.
• تحسين صحة القلب.
السباحة: تعمل على تقوية العضلات وتحسين اللياقة البدنية.
التمارين الهوائية المعتدلة: مثل اليوغا أو تمارين الاسترخاء.
• اختاري البدائل الصحية: إذا كنتِ تتوقين للحلويات، جربي الفواكه المجففة أو الشوكولاتة الداكنة.
• تجنبي التوتر: يعتبر التوتر أحد الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى تناول الطعام بشكل مفرط.
حمض الفوليك: مهم نمو الجنين ويقلل من خطر العيوب الخلقية.
الأوميغا 3: تدعم صحة القلب وتسهم في نمو الدماغ للجنين.
الحديد والكالسيوم: مهمان لدعم صحة الأم والطفل.
تحديد روتين نوم ثابت: يساعد في تحسين جودة النوم، تجنب تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم: قد يؤثر ذلك سلباً على النوم.تعتبر فترة الحمل فترة مليئة بالتغيرات، وقد تواجه المرأة ضغوطاً نفسية. من المهم تعلم كيفية التعامل مع هذه الضغوط.
• التواصل مع الشريك: تحدثي مع شريكك عن مشاعرك وتجاربك.
• ممارسة التأمل أو اليوغا: يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر.
اختيارات صحية للحفاظ على الوزن
اتباع نظام غذائي متوازن:
الفواكه والخضروات: غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع.
الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والكينوا، توفر طاقة طويلة الأمد.
البروتينات الصحية: مثل الأسماك والدواجن والبيض والمكسرات، تساعد في نمو الجنين.
الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون والأفوكادو، تدعم صحة القلب.
هل تودين الإطلاع على..أضرار عدم تناول الفيتامينات للحامل؟
أطعمة يجب تجنبها:السكر المضاف: مثل الحلويات والمشروبات الغازية.
الأطعمة المصنعة: التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسكريات.
الأطعمة المقلية: والتي غالباً ما تكون غنية بالسعرات الحرارية ولا تحتوي على العناصر الغذائية.
التحكم في حصص الطعام:تعتبر الحصص الغذائية جزءاً مهماً من الحفاظ على الوزن، من المفيد استخدام أطباق صغيرة لتقليل الكميات المستهلكة، يمكن اتباع بعض النصائح للتحكم في الحصص:
• تناول الوجبات ببطء: يساعد ذلك في تعزيز الشعور بالشبع.
• تجنب تناول الطعام أمام التلفاز: حيث قد يؤدي الانشغال إلى تناول كميات أكبر.
• تحديد أوقات الوجبات والوجبات الخفيفة: يساعد في تنظيم الشهية.
ممارسة النشاط البدني
• تحسين المزاج.
• تعزيز الطاقة.
• التحكم في الوزن.
• تحسين صحة القلب.
أنواع التمارين المناسبة:المشي: يعتبر من أفضل التمارين للحامل، فهو سهل وآمن.
السباحة: تعمل على تقوية العضلات وتحسين اللياقة البدنية.
التمارين الهوائية المعتدلة: مثل اليوغا أو تمارين الاسترخاء.
شرب الماء بكميات كافية:الماء عنصر أساسي للحفاظ على صحة الجسم، خاصة خلال الحمل؛ حيث يساعد شرب كميات كافية من الماء في ترطيب الجسم، وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، ودعم وظائف الجسم بشكل عام، لهذا احملي زجاجة ماء معك في كل مكان، وأضيفي شرائح من الفواكه مثل الليمون أو الخيار لتحسين الطعم.
التعامل مع الرغبة في تناول الطعام:خلال الحمل قد تشعرين برغبة قوية في تناول أطعمة معينة، إليك بعض النصائح للتعامل مع ذلك:
• اختاري البدائل الصحية: إذا كنتِ تتوقين للحلويات، جربي الفواكه المجففة أو الشوكولاتة الداكنة.
• تجنبي التوتر: يعتبر التوتر أحد الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى تناول الطعام بشكل مفرط.
تناول المكملات الغذائيةيمكن أن يوصي الطبيب بتناول بعض المكملات الغذائية مثل:
حمض الفوليك: مهم نمو الجنين ويقلل من خطر العيوب الخلقية.
الأوميغا 3: تدعم صحة القلب وتسهم في نمو الدماغ للجنين.
الحديد والكالسيوم: مهمان لدعم صحة الأم والطفل.
تنظيم النوميعتبر النوم الجيد جزءاً أساسياً من صحة المرأة الحامل. يمكن أن يؤثر نقص النوم على الوزن والشهية، حاولي اتباع النصائح التالية:
تحديد روتين نوم ثابت: يساعد في تحسين جودة النوم، تجنب تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم: قد يؤثر ذلك سلباً على النوم.
التعامل مع الضغوط النفسية
• التواصل مع الشريك: تحدثي مع شريكك عن مشاعرك وتجاربك.
• ممارسة التأمل أو اليوغا: يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر.
الالتزام بالمتابعة الطبية
قبل اتخاذ أي خطوات أو تغييرات في نمط الحياة، يجب على المرأة الحامل استشارة طبيبها أو اختصاصي التغذية؛ سيوفر الطبيب توجيهات فردية تتناسب مع الحالة الصحية الخاصة لكل أمرأة حامل:
-
تأكدي من الالتزام بالمواعيد الطبية الدورية. تساعد الفحوصات المستمرة في مراقبة صحة الأم والجنين، مما يمنحك الاطمئنان ويتيح لك معالجة أي مشكلات مبكراً،
-
اعرفي أن تحقيق وزن صحي خلال فترة الحمل ليس مهمة سهلة، ولكنه أمر ممكن من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.
-
تذكري أن كل حمل يختلف، لذا من المهم استشارة الطبيب للحصول على المشورة المناسبة. باتباع هذه النصائح، يمكنك تعزيز صحتك وصحة جنينك وتحقيق ولادة سهلة وسليمة.