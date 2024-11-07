شكرا لقرائتكم خبر عن سر رشاقة 8 من نجمات هولويود.. أنواع دايت طبيعية وبدون أدوية والان مع تفاصيل الخبر

يحرص المشاهير على الحصول على وزن مثالى ومظهر رشيق، خاصة نجوم هوليود، ورغم ذلك غالبًا ما يلجأون إلى الطرق الطبيعية من خلال اتباع نظام غذائى صحى لإنقاص الوزن، والأهم من ذلك أنهم يتبعون هذه النظم الغذائية بشكل دائم ليس فقط للتخلص من الوزن الزائد ولكن كنمط حياة صحى ومستمر دون اللجوء لحلول أخرى مثل حقن التخسيس وغيرها والتي قد لا تكون آمنة بالقدر الكافى، وهناك العديد من الطرق الغذائية لمشاهير هوليود لعل أبرزها ما يعرف باسم " رجيم أتكينز"، حسبما أفاد تقرير موقع "WEBMD".

وفيما يلى.. أشهر نجمات هوليود والأنظمة الغذائية التي يتبعنها لإنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق: جينيفر لوبيز

تعتمد بشكل أساسى على العناصر الغذائية التي تمدها بالطاقة دون الشعور بالتعب، وغالبًا ما تركز على الأطعمة الغنية بالبروتين وتجنب الإفراط في النشويات والسكر، بجانب حرصها على ممارسة التمارين الرياضية، كما تحرص على شرب ما لا يقل عن 7 أكواب من الماء يوميًا.

كاميرون دياز

أكدت في أكثر من مناسبة على أنها لم تتبع دايت صحى لإنقاص وزنها، موضحة أنها كثيرة التوتر خاصة في العمل وهو آلياتها للتخلص من السعرات الحرارية الزائدة، بالإضافة إلى حرصها الدائم على ممارسة الرياضة مثل تمارين البيلاتس والمشي على الألة.

جينيفر انيستون

يرتكز الدايت الذى تتبعه جينيفر انيستون على تناول كل أنواع الطعام ولكن بكميات صغيرة مع حساب نسب الكربوهيدرات والبروتينات في كل وجبة، بجانب هذا المشروب وهو عبارة عن كوب من الماء الساخن مع الليمون، حيث تتناوله في الصباح على معدة فارغة لطرد السموم من جسمها.

كيت وينسلت

تحرص كيت وينسلت على تناول الخضراوات الورقية الطازجة مع القليل من الملح، حيث تخشى الإفراط في الطعام غير الصحى لذلك تتبع غالبًا الدايت النباتى الذى يعتمد على الخضراوات خوفًا من زيادة وزنها ومن أجل الحفاظ على صحة ونضارة بشرتها في نفس الوقت.

شارليز ثيرون

رجيم النجمة العالمية شارليز ثيرون يعتمد في الأساس على الأطعمة الغنية بالبروتين بجانب الخضراوات والفاكهة والقليل جدًا من النشويات، كما أنها تقسم يومها إلى 6 وجبات صغيرة، ولا تحرم نفسها من أي أطعمة ولكنها تعتمد على كميات صغيرة.

جينيفر جارنر

تعتمد وجباتها على مدار اليوم على 4 مكونات أساسية، وهم البروتينات والدهون والألياف والخضراوات، ولكنه ترفض الدايت القاسى القائم على الحرمان من مجموعات غذائية معينة، وتؤكد أنها تأكل ما تحب ولكن بحدود.

كيت هادسون

تعتمد كيت هادسون على الأطعمة النبايتة 3 أيام أسبوعيًا، ولكن النظام الغذائي الأساسى لها هو الصيام المتقطع لمدة 14 إلى 16 ساعة يوميًا، وفى الوقت المتاح لها بتناول الطعام، تحرص على تقسيم وجباتها إلى 5 وجبات بمقدار قليل من الطعام.

سيلينا جوميز

يعتمد نظامها الغذائي في الأساس على الخضراوات والبروتين والأرز البنى أو الحبوب الكاملة، كما أنها تحرص على تناول الشاي الأخضر، مع شرب كميات كثيرة من الماء لعلمها بفوائد الترطيب في إنقاص الوزن.

إذا كنت تفكرين في اتباع نظام غذائى صحى دون الحاجة للجوء إلى حقن التخسيس وغيرها.. إليك 4 نصائح مستدامة عند اتباع رجيم لإنقاص وزنك:

تناول الأطعمة النباتية

وهو ما تعتمد عليه الأنظمة النباتية التي تتجنب من خلالها تناول المنتجات الحيوانية مثل الألبان والبيض واللحوم، والاعتماد على المصادر النباتية.

شرب الكثير من الماء

أحد أسرار رشاقة النجوم وفقدان الوزن، هو الترطيب من خلال شرب الكثير من الماء، حيث إن له العديد من الفوائد الصحية مثل تعزيز عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك والتخلص من السموم في جسمك، وبالنسبة للشخص العادي، ويوصى بشرب ثمانية أكواب من الماء.

الصيام المتقطع

يعتبر الصيام المتقطع أحد الأنظمة الشائعة لإنقاص الوزن لدى المشاهير، فهو قائم على حرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أنه مفيد أيضًا للأشخاص الذين يهتمون بتوقيت تناول الطعام أكثر من اهتمامهم بمحتوى الوجبات.

النشاط البدنى

مش شرط الذهاب إلى الجيم لممارسة الرياضة، من أجل إنقاص الوزن بسرعة، ولعل أبرزها المشى والرقص والركض.