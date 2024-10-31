اختصاصية: الأرز والخبز مصدران أساسيان للطاقة.. ولكن لا بد من النظر في الكمية والنوعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

قالت اختصاصية التغذية “روان الغامدي”، إن الأرز والخبز مصدران أساسيان للطاقة.

وأضافت خلال حديثها في برنامج الراصد عبر قناة الإخبارية، أن جسم الإنسان يحتاجهما، ولكن لا بد من النظر في الكمية والنوعية.

وأوضحت أن وجبة الإفطار وجبة أساسية، ناصحة بعدم تناول رقائق الذرة لقلة القيمة الغذائية فيها.

وأشارت إلى أنه من المفاهيم الخاطئة أن تكون الحمية الغذائية لفترة مؤقتة، ومن المفاهيم المغلوطة أن الأكل الصحي غير لذيذ.

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