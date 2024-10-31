صحة ورشاقة

اختصاصية: الأرز والخبز مصدران أساسيان للطاقة.. ولكن لا بد من النظر في الكمية والنوعية

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

قالت اختصاصية التغذية “روان الغامدي”، إن الأرز والخبز مصدران أساسيان للطاقة.

 

وأضافت خلال حديثها في برنامج الراصد عبر قناة الإخبارية، أن جسم الإنسان يحتاجهما، ولكن لا بد من النظر في الكمية والنوعية.

 

وأوضحت أن وجبة الإفطار وجبة أساسية، ناصحة بعدم تناول رقائق الذرة لقلة القيمة الغذائية فيها.

 

وأشارت إلى أنه من المفاهيم الخاطئة أن تكون الحمية الغذائية لفترة مؤقتة، ومن المفاهيم المغلوطة أن الأكل الصحي غير لذيذ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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