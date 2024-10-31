استشاري: التعصب الرياضي قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن خطورة التعصب الرياضي.

وذكر خلال تصريحاته لقناة إس بي سي، أن التعصب الرياضي يحرق صحة الشخص، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط النفسي وارتفاع مستويات الكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

وأشار إلى أهمية توعية المجتمع بخطورة التعصب الرياضي حيث يأتي بسبب تأجيجه من بعض الأشخاص، بينما يؤدي إلى تأثير على ضغط الدم والكوليسترول، والانفعال الذي قد يؤدي إلى جلطة، بل وحدوث وفيات بين المشجعين.

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