شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر وضغط.. تعرف على أفضل نظام غذائى لتجنب المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

يعاني ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم من مشكلة مزدوجة تتمثل في مرض السكري وارتفاع ضغط الدم معًا، والذى قد لا يعرفه الكثيرون أن ارتفاع ضغط الدم يزيد لدى الشخص المصاب بالسكري بمرتين عن الشخص غير المصاب بالسكري، لذا يمكن القول إن هذين المرضين غالبًا ما يترافقان معًا، وفقا لما نشره موقع health.



ووفقًا لدراسة متاحة على المركز الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، فإن ارتفاع ضغط الدم يصيب حوالي 30% من مرضى السكري من النوع الأول و50% إلى 80% من مرضى السكري من النوع الثاني في سكان الولايات المتحدة. وذكرت دراسة أخرى أن احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني يزيد بنحو 2.5 مرة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأشخاص ذوي ضغط الدم الطبيعي.

لماذا يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

إن مرض السكري وارتفاع مستويات السكر ليسا جيدين لصحة القلب، "فمرض السكري يجعل شرايينك أصغر ويؤدي إلى انتشار المرض. كما أن مرضى السكري لا يشعرون بألم الذبحة الصدرية الطبيعي لأن مرض السكري يؤثر على الأعصاب أيضًا. و يطلق على هذا نوبة قلبية صامتة".

النظام الغذائي لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يساهم هذان المرضان في الإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى أيضًا. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى العديد من مضاعفات مرض السكري مثل أمراض العيون وأمراض الكلى ومشاكل الدماغ ومشاكل الأوعية الدموية الطرفية.

و التحكم في النظام الغذائي هو الأكثر أهمية بالنسبة لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم لتجنب المزيد من المضاعفات، وإذا كنت مريضًا بالسكري ، فإن اتباع نمط حياة منضبط هو كلمة السر لتجنب كل أنواع الحلويات والكربوهيدرات والدهون الزائدة في نظامك الغذائي. كما أن كمية الطعام مهمة بنفس القدر مثل اختيارك للطعام.

النظام الغذائي الذي يجب عليك اتباعه:



يمكنك إضافة هذه العناصر إلى نظامك الغذائي:

الحبوب

فول

العدس

الخضراوات الخضراء

الفواكه (تجنب الفواكه السكرية)

الحبوب الكاملة مثل القمح، دقيق الشوفان، الأرز البني، دقيق الحمص، الشوفان الكامل، والفشار



يمكنك أيضًا إضافة الفواكه المجففة مثل:

اللوز

الجوز

كاجو

بلح

إضافة البذور

تجنب استخدام الجبن، البسكويت، الكعك، الوجبات السريعة، تجنب السكريات الإضافية، تجنب المشروبات السكرية، المشروبات الغازية، والمخبوزات

يجب أيضًا تجنب الأطعمة المصنعة والمكررة

- تقليل تناول الملح إلى 1.5 جرام يوميًا، وتجنب استخدام الملح الزائد في الطعام.

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

تجنب اللحوم الحمراء.

الأطعمة التي يجب عليك تجنبها