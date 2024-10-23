نجاح المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية لعقار روسي مضاد للأورام الخبيثة

وقد تم تطوير العقار من قبل معهد البيولوجيا الكيميائية والطب الأساسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ومركز ناقلات الأمراض في الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، بالشراكة مع شركة “أونكوستار” في معهد “سكولكوفو” للعلوم والتكنولوجيا.

“تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التجارب السريرية لأول دواء روسي مضاد للأورام يعتمد على الفيروس المعدل وراثيًا “VV-GMCSF-Lact” ولم تؤكد التجارب سلامته فحسب، بل أظهرت أيضًا فعاليته في تثبيط نمو أورام الثدي”.

كان الهدف من المرحلة الأولى من التجارب السريرية هو تقييم مدى سلامة الدواء وقابليته للتحمل ومعايير الحرائك الدوائية. في البداية، قام الأطباء بإعطائه مرة واحدة لمرضى مختلفين، ثم نظروا في كيفية تفاعل الجسم مع تكرار إعطائه.