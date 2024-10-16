شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سلالة XEC الجديدة من كورونا قد تظهر بترتيب معين.. الحمى العرض الأول والان مع تفاصيل الخبر

يواجه العالم تهديدًا ثلاثيًا في الطقس البارد مع ارتفاع حالات متغير XEC الجديد من كورونا يأتي الارتفاع في الحالات وسط انخفاض معدلات التطعيم ضد الإنفلونزا وأعداد متزايدة من الأشخاص المصابين بالفيروس المخلوي أو RSV، وقد يبدو أن هذه الأمراض الثلاثة لها أعراض ومراحل مبكرة متشابهة، وكشفت دراسة أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا عن الترتيب الدقيق الذي تظهر به أعراض كورونا.

وبحسب موقع getsurrey أكد الأطباء أن ترتيب الأعراض يمكن أن يساعد الناس على التمييز بين هذا المتغير الجديد والتهديدات المرضية الأخرى خلال فصل الشتاء ترتيب الأعراض لمتغير XEC هو كما يلي:

-حمى

-سعال

-التهاب الحلق

-آلام العضلات أو الصداع

-غثيان أو قيء

-إسهال

وحث الخبراء الأشخاص الذين يعانون من هذا الترتيب من الأعراض على إجراء اختبار كورونا وعزل أنفسهم.

أوضح الأطباء كيف ستختلف الأنفلونزا عن هذا: "المرضى المصابون بالأنفلونزا الموسمية يصابون عادة بالسعال قبل ظهور الحمى".

قال جوزيف لارسن، مؤلف الدراسة الرئيسي ومرشح الدكتوراه في USC Dornsife: "إن معرفة أن كل مرض يتطور بشكل مختلف يعني أن الأطباء يمكنهم تحديد ما إذا كان شخص ما مصابًا على الأرجح بكورونا أو مرض آخر في وقت أقرب، مما قد يساعدهم في اتخاذ قرارات علاجية أفضل".

سلالة كورونا XEC الجديدة تشبه إلى حد كبير المتغيرات السابقة، خاصةً لأنها مزيج من المتغيرات الفرعية لأوميكرون، لاحظت الدكتورة مونيكا غاندي، أستاذة الطب في جامعة كاليفورنيا: "يبدو أن الأعراض هي نفسها كما هو الحال مع المتغيرات الفرعية الأخرى الحديثة لأوميكرون".

وسلطت الضوء على أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو كبار السن أو غير المحصنين ضد الفيروس قد يضيفون أعراضًا إضافية إلى قائمتهم.

وحذرت من أنهم قد يصابون بأعراض أكثر شدة في الجهاز التنفسي السفلي، والتي يمكن أن تشمل أمراضًا مختلفة تمامًا مثل الالتهاب الرئوي.