شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف وتقلبات الطقس.. أفضل طرق حماية الأطفال من العدوى في المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

خلال فصل الخريف تزداد فرص الإصابة بالعديد من الأمراض الفيروسية لدي الأطفال، كنزلات البرد، وكورونا، والأنفلونزا، ولذا يسعي الآباء لتوفير أفضل سبل الراحة والرعاية لحمايتة أطفالهم وخاصة في المدارس لتقليل فرص تعرضهم للأمراض.

كيفية الحفاظ على صحة الأطفال وحمايتهم من الإصابة بالأمراض وخاصة في المدارس؟

وفقا لتقرير منشور عبر موقع today، فإن أبرز طرق وقاية الأطفال من الإصابة بالأمراض خلال فصل الخريف، هى:



- تطعيم الأطفال عندما يكون ذلك ممكنًا، ويشمل ذلك اللقاحات المطلوبة لدخول المدرسة، مثل شلل الأطفال، وجدري الماء، ولقاح الحصبة والغدة النكافية والحصبة الألمانية، بالإضافة إلى اللقاحات الموصى بها، مثل لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا، والتي من الآمن الحصول عليها في نفس الوقت.



- يوصي الخبراء بتعليم الأطفال ممارسة غسل اليدين بشكل روتيني لمدة 30 ثانية على الأقل بالماء والصابون، وتجنب لمس وجوههم بأيدي غير مغسولة، وتغطية الفم عند السعال أو العطس.

- تنظيف الأسطح الملوثة وتحسين التهوية داخل الفصول في المدارس تعد من الحيل الجيدة للحماية، والتي تعمل على الحد من انتشار الحشرات والأوبئة في الفصول الدراسية.

-ارتداء الكمامات.

-إذا كان طفلك مريضًا، فيجب بقاؤه في المنزل، لحمايتهم من الانتكاسات الصحية، وأيضا تعرض الآخرين للإصابة، فإرسال الأطفال إلى المدرسة وهم مرضى قد يؤخر تعافيهم وينقل العدوى إلى زملائهم في الفصل، ومن المفيد حقًا إبقاء طفلك في المنزل لبضعة أيام حتى يتعافى تمامًا .



-تغذية الطفل الجيدة وإمداده بالعناصر الغذائية المهمة التي تقلل فرص الإصابة تعد من الحيل الجيدة التي تقلل فرص تعرضهم بيئة خصبة للأمراض، ولذا تناول الفلفل الألوان، والبرتقال والليمون، والسبانخ والعسل الأسود لتقوية مناعتهم.



