شكرا لقرائتكم خبر عن خد لك بريك.. هذا ما تفعله فترات الراحة الصغيرة أثناء العمل بجسمك والان مع تفاصيل الخبر

إدارة الإجهاد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العقلية والجسدية، حيث يمكن أن تقلل فترات الراحة القصيرة أثناء اليوم من الإجهاد بشكل كبير، وتعزز الإبداع، وتحسن الإنتاجية، فى هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن لفترات الراحة القصيرة أثناء العمل تعزز الصحة والأداء في العمل بحسب موقع تايمز ناو.

لماذا يعد أخذ فترات راحة قصيرة أثناء العمل بالغ الأهمية؟

يقول الخبراء إنه للعمل بتركيز وانتباه كاملين، نحتاج إلى أخذ فترات راحة بينهما. وإليك السبب:



يمكن أن يؤدي التركيز المستمر دون أي فترات راحة إلى الإرهاق العقلي.



وغالبًا ما يؤدي هذا التعب إلى اتخاذ قرارات سيئة، وانخفاض التركيز، وارتفاع مستويات التوتر.



يسمح أخذ فترات راحة قصيرة طوال يوم العمل لعقلك بالاسترخاء، مما يساعد في تخفيف التوتر المرتبط بالعمل وتجديد وظائفك الإدراكية.



تمنح هذه اللحظات القصيرة من الراحة عقلك فرصة لإعادة ضبط نفسه، مما قد يحسن تركيزك وقدراتك على حل المشكلات عند العودة إلى مهامك.

يمكن أن تؤدي فترات الجلوس الطويلة أو الانخراط في مهام متكررة إلى عدم الراحة الجسدية، بما في ذلك الصداع وآلام الظهر وإجهاد العين. يمكن أن تؤدي هذه الضغوط الجسدية إلى تفاقم مشاعر التعب. يسمح أخذ قسط من الراحة لجسمك بتخفيف التوتر والتمدد وتعديل وضعيتك. يمكن أن تمنع الأنشطة البسيطة مثل التحرك أو التمدد الإرهاق وتساعد في الحفاظ على صحتك الجسدية.



عندما تكون عالقًا في مشكلة أو تحاول التوصل إلى أفكار، فإن التحديق في المهمة لفترات طويلة لا يساعد غالبًا. يمكن أن يوفر الابتعاد وجهات نظر جديدة.

أثناء الاستراحة القصيرة، يستمر عقلك الباطن في العمل على المشكلة، وعندما تعود، قد تجد حلولاً إبداعية أو أفكارًا جديدة.



يمكن أن يؤدي التوتر إلى الإحباط والتهيج والإرهاق العاطفي. يمكن أن تساعد الاستراحة السريعة، حتى لبضع دقائق فقط، في إعادة ضبط مزاجك. يتيح لك الابتعاد عن موقف صعب الاسترخاء وإعادة التركيز والعودة إلى عملك بموقف أكثر إيجابية. يمكن أن يساعد هذا في تقليل مشاعر الإرهاق وتحسين مرونتك العاطفية.

أنواع فترات الراحة المفيدة

أخذ استراحة لا يعني الجلوس خاملاً. يمكن أن تساعدك الأنشطة المختلفة على إعادة شحن طاقتك وإدارة التوتر بشكل فعال:

1. التمدد أو التمرين الخفيف

يمكن أن يخفف النشاط البدني من التوتر البدني ويعزز مستويات الطاقة. يمكن أن تعمل المشي القصير أو التمدد اللطيف أو حتى التمارين البسيطة على تحسين الدورة الدموية وإطلاق التوتر العضلي. الحركة الجسدية ضرورية للتجديد العقلي والجسدي، مما يجعل من السهل العودة إلى العمل والشعور بالانتعاش.

2. اليقظة أو التنفس العميق

إن تقنيات اليقظة مثل التنفس العميق أو التأمل ممتازة لتهدئة العقل وتقليل مستويات التوتر. إن أخذ بضع دقائق للتركيز على أنفاسك يمكن أن يخفض معدل ضربات قلبك، ويريح جسمك، ويغرس شعورًا بالهدوء في يومك. هذه التقنيات سريعة وسهلة الدمج في أي يوم عمل.



إن قضاء بضع دقائق في الخارج في الطبيعة يمكن أن يكون له تأثير عميق على مستويات التوتر. يمكن للمشي في الحديقة أو حتى مجرد الجلوس في الحديقة أن يقلل من مستويات الكورتيزول، الهرمون المسؤول عن التوتر، ويحسن الرفاهية العامة. لقد ثبت أن التعرض للمحيط الطبيعي يزيد من مشاعر الاسترخاء والوضوح العقلي.



إن الانخراط في محادثة قصيرة مع زميل في العمل أو أحد أفراد أسرتك يمكن أن يكون وسيلة رائعة لتخفيف التوتر. يوفر التفاعل الاجتماعي الدعم العاطفي، ويعزز الحالة المزاجية، ويخلق شعورًا بالارتباط، مما قد يساعدك على الشعور بأنك أقل عزلة ومزيد من الدعم.

إن الانغماس في أنشطة مثل القراءة أو الكتابة أو الاستماع إلى الموسيقى يمكن أن يوفر الاسترخاء العقلي. هذه الأنشطة يمكن أن تساعدك على الاسترخاء العقلي.

