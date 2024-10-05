شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من أفكارك السلبية بـ 6 عادات صباحية والان مع تفاصيل الخبر

الصباح هو أفضل وقت للعمل وله تأثير كبير على صحتك العقلية، حيث إن معرفة كيفية أن تبدأ يومك قد يساعدك كثيرًا في تعزيز صحتك العقلية، حيث إن الخمول أو الكسل أو التوتر بشأن اليوم القادم، هي بعض العادات المدمرة التي لا تؤدي فقط إلى إهدار الوقت، بل تجعل نظرتك سلبية وكئيبة، ويمكن أن تزيد من خطر الاكتئاب، وهى أحد المشاكل التي تؤثر على الصحة العقلية بشكل كبير وتسبب أفكارًا سلبية، وفقًا لموقع ":تايمز أوف انديا".

وقد أكد العديد من الباحثين على الحاجة إلى روتين ثابت للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمشاكل العقلية من بينها الاكتئاب، ويساعد الخروج في الصباح للحصول على بعض أشعة الشمس، وتغذية جسمك بنظام غذائي متوازن، وتدوين اليوميات والتأمل، كل هذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي عليك ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب واى مشاكل أخرى متعلقة بالصحة العقلية التي قد تكون مدخلًا لأفكار سلبية وشاذة.

فيما يلى.. 6 عادات في الصباح يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والمشاكل المتعلقة بالصحة العقلية: ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم

أحد أفضل عادات صباحية يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالاكتئاب هي ممارسة النشاط البدني بانتظام، إن الخروج والقيام ببعض الحركات يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب، حيث يمكن أن يساعد في إطلاق الإندورفين، وهي مواد كيميائية طبيعية في الدماغ تعمل على تحسين الحالة المزاجية، كما يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في الحد من التفكير المفرط والتفكير السلبي بشكل عام.

وجبة إفطار مغذية

يمكن لبعض الأطعمة أن يكون لها تأثير إيجابي على المواد الكيميائية في الدماغ، ولعل الأطعمة الغنية بالبروتين مثل منتجات الألبان والدجاج والجبن قليل الدسم والفاصوليا والبازلاء والأسماك وفول الصويا والزبادي مفيدة جدًا لصحة دماغك ويمكن أن تساعد في إطلاق السيروتونين، ولا تنس إضافة المكسرات والبذور إلى وجبة الإفطار لأنها مصدر جيد لفيتامين E، حيث وفقًا للدراسات، يرتبط نقص فيتامين E باضطرابات مرتبطة بالمزاج.

نزهة في المنزل

بدلاً من الاسترخاء في السرير أو تصفح الهاتف المحمول، ويجب على المرء أن ينهض ويتجول في المنزل ليشعر بمزيد من النشاط والحيوية، وسيساعدك هذا على بدء يومك ويجعلك تشعر بالسعادة، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين ليس لديهم الوقت الكافي للخروج بسبب روتينهم المزدحم.

احصل على بعض ضوء الشمس

يمكن لأشعة الشمس في الصباح الباكر أن تفعل العجائب لتحسين حالتك المزاجية، ويمكن أن تساعد بشكل خاص الأشخاص المعرضين لاضطراب عاطفي موسمي (SAD)، وهو نوع من الاكتئاب يمكن أن يحدث في الخريف والشتاء عندما يكون هناك ضوء شمس أقل، ويمكن لأشعة الشمس أيضًا أن تعزيز مدخولنا اليومى من فيتامين د الذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على حالتك المزاجية.

التأمل واليقظة

لا يستطيع الكثير منا التخلص من الضغوط اليومية التي قد نعاني بسببها من الإرهاق، ويعتبر القيام ببعض لحظات اليقظة في الصباح سواء من خلال المشي البطيء أو الأكل بوعي أن تساعد بشكل كبير في التغلب على التوتر، كما يمكن أن تساعد جلسة التأمل الصباحية في إدارة التوتر وتدفق الأفكار.

تدوين اليوميات

تعتبر تدوين اليوميات ممارسة فعّالة يجب اتباعها في الصباح، حيث إنها لن تساعدك فقط على ترتيب أفكارك، بل ستساعدك أيضًا على التخلص من المشاعر السلبية، وتعزز الشعور بالتحسن في حياتك بشكل عام.