شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب الشتاء.. كيف نتجنب نقل العدوى وما الطريقة الآمنة للعطس والكحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

فى فصل الشتاء تنتشر الفيروسات والجراثيم التى تصيب فئة كبيرة من الأشخاص بشكل خاص الأطفال، منها الأنواع التى تصيب الجهاز التنفسى، وأهمها فيروسات الأنف والأنفلونزا، والفيروس المخلوى التنفسى.

ولتجنب الإصابة بهذه الفيروسات والبكتيريا يجب اتباع العديد من الخطوات المهمة وفقا لتقرير مجلة ديسكفر للابتعاد عن العوامل مسببة لنزلات البرد الشائعة والإنفلونزا وفيروس نوروفيروس وكورونا، والتهاب الحلق وغيرها.

الطريقة الصحيحة للعطس والكحة للحد من انتشار المرض

تعتبر النظافة والطريقة السليمة عند السعال والعطس مهمة بشكل خاص للحد من انتقال الأمراض مثل كورونا والإنفلونزا، والتي تنتقل عادة عن طريق الرذاذ التنفسي، يتسبب السعال والعطس في ظهور قطرات تنفسية قد تكون مليئة بالفيروسات أو البكتيريا، ولأن هذه القطرات يتم طردها بالقوة، فيمكن أن تنتشر في البيئة ويستنشقها شخص آخر.

لهذا السبب من المهم أن تحول وجهك عن الآخر وتغطية فمك عند السعال أو العطس بمنديل، ثم تخلص من المنديل بسرعة، إذا لم يكن المنديل متاحًا، فإن الكم هو الخيار الأفضل التال للعطس فيه، أيًا كانت الطريقة التي تستخدمها، فمن المهم غسل يديك بعد ذلك، بالإضافة إلى تشجيع آداب التنفس السليمة، يجب أن تحتوي الفصول الدراسية أيضًا على تهوية مناسبة .

اتباع عادات صحية جيدة تقلل من انتشار المرض

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضًا إرشادات لمنع انتشار الأمراض المعدية في الفصول الدراسية خلال فصل الشتاء، بما في ذلك كورونا والأمراض المعدية الشائعة الأخرى مثل الأنفلونزا، وفيروس نوروفيروس، والتهاب الحلق، وتؤكد هذه اتباع الإرشادات عند التعامل مع الجهاز التنفسي السليمة، وغسل اليدين، والتطعيم والتى تشمل:

- غسل اليدين بشكل صحيح:

تنتشر ما يصل إلى 80% من الأمراض المعدية من خلال اللمس، وتحتوي الفصول الدراسية على عدد لا يحصى من الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، بما في ذلك مفاتيح الإضاءة، وأسطح الطاولات، واللوازم المشتركة، ومقابض الأبواب، ومعدات الرياضة، والألعاب.

يمكن أن يمنع غسل اليدين بشكل صحيح حوالي 30% من الأمراض المرتبطة بالإسهال، كما أن غسل اليدين بشكل صحيح يقلل من أمراض الجهاز الهضمي بنسبة تصل إلى 57% .

- الأطفال المرضى يجب بقاؤهم في المنزل

الطريقة الأكثر أهمية للحد من انتشار الجراثيم في المدرسة هي اتباع مبدأ إبقاء الأطفال في المنزل عندما يكونون مرضى، عندما يذهب الأطفال المرضى إلى المدرسة، فإنهم لا ينقلون العدوى إلى الطلاب الآخرين فحسب، بل إلى المعلمين والموظفين أيضًا.

- التركيز على العادات الصحية التى تعزز المناعة

التركيز على العادات الصحية مثل الحصول على قسط كاف من النوم وممارسة التمارين الرياضية، وكذلك تناول وجبات مغذية، يساعد على تعزيز جهاز المناعة ، ينبغي أن تمارس هذه الإجراءات من قبل أفراد الأسرة من جميع الأعمار.