شكرا لقرائتكم خبر عن فقد 50 كيلو.. أمريكى يوضح كيف استفاد نفسيا وصحيا بعد رحلة فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

"الأشياء التي تغيرت في حياتي بعد فقداني 50 كيلو كثيرة كما أنني حافظت على هذا الفقدان لمدة 5 سنوات"، كلمات قالها المواطن الأمريكي نيك جيوبو، الذى خاض رحلة فقدان الوزن الزائد، وفقا لموقع hindustantimes.

أوضح جيوبو، كيف يمكن أن تتغير حياتك بعد أن تفقد 50 كيلوجرامًا وتحافظ على وزنك لمدة 5 سنوات دون التعرض لأي زيادة؟كذلك الفوائد غير الواضحة التى ربما لا يعرفها البعض نتيجة فقدان الوزن.

وأوضح جيوبو هذه الفوائد كالتالى: - تغير الصوت مع فقدان الوزن

إذا كان لديك الكثير من الدهون في حلقك، فهي تضغط على أحبالك الصوتية. وعندما تفقد الوزن، سيتغير صوتك.

-كيف تعامل الناس معه بعد خسارته الكبيرة للوزن

أوضح قائلا: "كنت أعاني من رنين مستمر في أذني. والآن اختفى هذا الطنين... يعاملني الآخرون بشكل أفضل بعد فقدان الوزن".

-زيادة الثقة بالنفس

وأضاف: " عندما كنت أعاني من زيادة الوزن، كنت أشعر بالسوء حقًا تجاه نفسي طوال الوقت، وكنت سلبيًا ، ولكن بعد فقدان الوزن وتطوير الثقة بالنفس، اكتسبت الكثير من الثقة ووجدت الكثير من الإيجابية في حياتي. لذلك، لا ألوم الآخرين على معاملتهم لي بشكل أفضل، فهم فقط يعكسون لي أنني أشعر بتحسن تجاه نفسي".

-التأثير على القلق والاكتئاب وآلام الجسم

أوضح: " اختفت مخاوفي واكتئابي تمامًا دون أي دواء... لقد فقدت مقاس حذائي بالكامل... كنت أتنفس دائمًا من فمي، لذلك كان فمي مفتوحًا دائمًا، و الآن أتنفس من أنفي... أشعر بالبرد بسهولة .. كما كانت ضلوعي تؤلمني باستمرار، والآن أشعر أنها بصحة أفضل".

-السعادة

واختتم حديثه قائلاً: " ، لقد جعلني فقدان الوزن أشعر بالسعادة، كما أن الالتزام والحفاظ على الفقدان يساهم بشكل كبير في استمرار الشعور بالسعادة".

