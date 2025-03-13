شكرا لقرائتكم خبر عن حالة طبية نادرة.. ما هى متلازمة "ألفا –جال"؟ والان مع تفاصيل الخبر

يوجد أنواع من الحساسية يتفاعل فيها الجسم مع أطعمة أو مشروبات بعينها، مثل الحساسية الناتجة عن بعض أنواع المكسرات مثل البندق أو الفول السودانى، أو بعض الفواكه مثل الفراولة، لكن توجد حالة تعتبر نادرة من الحساسية، وهى حساسية اللحوم الحمراء.

وتعرف الحساسية تجاه اللحوم الحمراء، باسم متلازمة "ألفا – جال" ، والتى فى الأغلب تحدث بعد التعرض للدغات من أنواع معينة من حشرة "القراد".

ما هى متلازمة "ألفا –جال"؟

وفقا لموقع الـ"BBC"، فإن الحساسية تجاه اللحوم، اومتلازمة "ألفا – جال"، تحدث عندما يتعامل الجهاز المناعي مع البروتينات الحيوانية بإعتبارها أجسام غريبة، الامر الذى يتسبب فى رد الفعل التحسسى للجسم، والذى قد يصل إلى حد الإصابة بصدمة الحساسية المفرطة والوفاة .

وأوضحت المقالة المنشورة على الموقع، ان تلك المتلازمة، لا علاقة لها بمشكلات الهضم التى قد يعانى منها الأشخاص الذين عادوا لتناول اللحوم بعد فترة طويلة من التوقف عنها، مثل حالات التوقف عن إتباع نظام غذائى نباتى بالكامل والعودة لتناول اللحوم.

ماذا يحدث للجهاز الهضمى للنباتيين بعد العودة لتناول اللحوم؟

يعتقد البعض أن الجسم قد يفقد قدرته على هضم اللحوم، فى حالة التوقف عن تناولها لفترات طويلة، نظرا للتغيرات التى تحدث فى ميكروبيوم الأمعاء البشرية اعتمادًا على ما يأكله الشخص، لكن ذلك الأمر ليس صحيحا، نظرا لأن اللحوم تعد أسهل فى الهضم مقارنة بالألياف الموجودة في الفواكه والخضراوات والبقوليات.

فى الوقت نفسه تعد الإنزيمات التى يعتمد عليها الجسم في هضم البروتينات النباتية، هي نفسها المستخدمة في عملية هضم بروتينات اللحوم، حيث تتعرف هذه الإنزيمات على الروابط الكيميائية المحددة في البروتينات وتقطعها ، سواء كانت البروتينات نباتية أو حيوانية، نظرا لأن البروتينات تتكون من وحدات بناء تُسمى الأحماض الأمينية، ويمكن للإنزيمات عمومًا تفكيكها بغض النظر عن مصدرها.

رغم ذلك يختلف الأمر بالنسبة لحليب الأبقار، نظرا لأن التوقف لفترة طويلة عن تناول الحليب البقرى، ضمن بعض الأنظمة الغذائية النباتية، قد يجعل الجسم يجد صعوبة فى سكر اللاكتوز داخل الحليب، لأن الجسم إلى إنزيم معين يسمى اللاكتاز لهضمه، وفى حالة إنتاج الجسم لكمية كافية من هذا الإنزيم، يفقد الجسم القدرة على تحمل اللاكتوز، مما يؤدى للإصاب باضطراب في المعدة بعد تناول منتجات الألبان.