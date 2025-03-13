شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للثوم أن يخفض ضغط الدم؟ أفضل طريقة لتناوله والان مع تفاصيل الخبر

للحفاظ على مستويات ضغط الدم منخفضة، هناك العديد من الطرق والوسائل الطبيعية التي يمكنك اتباعها، ووفقًا للخبراء، فإن الثوم، أحد الأعشاب الشائعة الاستخدام في المطبخ يؤدي إلى انخفاض طفيف ولكنه ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، في هذا التقرير نتعرف على كيف يُخفّض الثوم ضغط الدم؟، بحسب موقع "تايمز ناو".

تشير الدراسات إلى أن الثوم يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بنسبة تتراوح بين 16% و40%.ووفقًا للأطباء، فإن الأليسين، وهو المركب الحيوي الرئيسي الموجود طبيعيًا في الثوم، يُساعد على خفض ضغط الدم.

يتداخل الأليسين مع إنتاج إنزيمات تحويل الأنجيوتنسين، المعروفة أيضًا باسم ACE، والتي تُؤدي بدورها إلى ارتفاع ضغط الدم عن طريق تضييق الأوعية الدموية. وبالتالي، يُعزز الأليسين تدفق الدم بحرية أكبر، مما يُخفّض ضغط الدم.كما أنه يُنتج تأثيرًا قويًا مضادًا للأكسدة ومضادًا للالتهابات، مما يحمي الأوعية الدموية من التلف.كما يُعزز الأسيلين إنتاج أكسيد النيتريك، أو NO، الذي يُرخي جدران الشرايين، مما يُؤدي إلى خفض ضغط الدم.

ومع ذلك، يقول الأطباء إنه على الرغم من أن الأبحاث تُشير إلى أن الثوم يُخفّض ضغط الدم، إلا أنه لا ينبغي اعتباره الطريقة الوحيدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

يجب عليك اتباع نصيحة الطبيب، بالإضافة إلى الأدوية، تحسين نظامك الغذائي ونمط حياتك.

ما هي كمية الثوم المفيدة لصحة قلبك؟

وفقًا لدراسات مختلفة، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من تركيبات الثوم لخفض ضغط الدم.

188 مليجرامًا من مسحوق الثوم المحتوي على صفار البيض يوميًا لمدة 12 أسبوعًا

240 إلى 2400 مليجرام من مستخلص الثوم المعتق يوميًا لمدة تتراوح بين أسبوعين و23 أسبوعًا

400 مليجرام من الثوم الخام يوميًا لمدة ستة أشهر

600 إلى 2400 مليجرام من مسحوق الثوم يوميًا لمدة تتراوح بين 8 و24 أسبوعًا

12.3 مليجرام من زيت الثوم يوميًا لمدة 16 أسبوعًا

تشير الدراسات إلى أن مستخلص الثوم المعتق يُقدم أكبر قدر من الفوائد، وفي معظم الحالات، تُقدم الجرعات الأعلى التي تتراوح بين 400 و2400 مليجرام يوميًا أفضل النتائج.

هل مكملات الثوم آمنة لقلبك؟

يقول الأطباء إن مكملات الثوم أو أقراصه هي طريقة آمنة ومريحة لتناول الثوم لمعظم الناس.

مع ذلك، يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل إضافة الثوم أو أي مُكمّل غذائي جديد إلى روتينك اليومي، إذ قد يُسبب لدى العديد من الأشخاص الآثار الجانبية التالية:

ألم في البطن

رائحة الجسم

رائحة الفم الكريهة

التجشؤ

الإمساك

الإسهال

حرقة المعدة

الغثيان

اضطراب المعدة

القيء

يُعاني بعض الأشخاص أيضًا من ردود فعل تحسسية تجاه الثوم أو أطعمة أخرى، والتي قد تشمل:

الحساسية المفرطة

تورم اللسان أو الشفتين أو الحلق

الدوخة

انخفاض ضغط الدم

القيء أو الإسهال

حكة شديدة

ضيق التنفس

طرق طبيعية أخرى لخفض ضغط الدم

يمكنك الاستفادة من مزيج من الأدوية والعلاجات الطبيعية التي تشمل تغييرات في نمط الحياة معروفة بتأثيرها على ضغط الدم.

الإقلاع عن التدخين

اتباع نظام غذائي صحي وتقليل تناول الملح

إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة

الحفاظ على النشاط البدني وممارسة الرياضة بانتظام

التحكم في التوتر وتقليله