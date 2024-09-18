شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أنواع بروتين بسيطة تساعدك فى التخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

تناول كمية كافية من البروتين يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن حيث يساعدك تناوله على الشعور بالشبع لفترة أطول والحفاظ على كتلة العضلات أثناء التخلص من الدهون وفقا لما نشره موقع health.

وفقًا للمعدل اليومي الموصى به، يحتاج الشخص الذي يزن 150 رطلاً إلى تناول 54 جرامًا من البروتين يوميًا. إليك ما تحتاج إلى تناوله لاستهلاك 54 جرامًا من البروتين يوميًا:

هناك إرشادات عامة يمكنك اتباعها لضمان تناول كمية كافية من البروتين لصحتك

علبة زبادي يوناني في وجبة الإفطار بما يعادل (20 جرامًا من البروتين)

كمية البروتين اللازمة لبعض الأطعمة

علبة تونة في الغداء (25 جرامًا من البروتين)

يؤكد العديد من الخبراء أن الكمية الموصى بها يومياً تمثل الحد الأدنى من البروتين الغذائي اللازم لمنع سوء التغذية ولكنها ليست كافية للبالغين النشطين الذين يريدون تحسين تكوين أجسامهم أو إنقاص الوزن.