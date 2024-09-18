شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أنواع بروتين بسيطة تساعدك فى التخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 18 سبتمبر 2024 07:00 ص
تناول كمية كافية من البروتين يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن حيث يساعدك تناوله على الشعور بالشبع لفترة أطول والحفاظ على كتلة العضلات أثناء التخلص من الدهون وفقا لما نشره موقع health.
هناك إرشادات عامة يمكنك اتباعها لضمان تناول كمية كافية من البروتين لصحتك
وفقًا للمعدل اليومي الموصى به، يحتاج الشخص الذي يزن 150 رطلاً إلى تناول 54 جرامًا من البروتين يوميًا. إليك ما تحتاج إلى تناوله لاستهلاك 54 جرامًا من البروتين يوميًا:
كمية البروتين اللازمة لبعض الأطعمة
علبة زبادي يوناني في وجبة الإفطار بما يعادل (20 جرامًا من البروتين)
علبة تونة في الغداء (25 جرامًا من البروتين)
يؤكد العديد من الخبراء أن الكمية الموصى بها يومياً تمثل الحد الأدنى من البروتين الغذائي اللازم لمنع سوء التغذية ولكنها ليست كافية للبالغين النشطين الذين يريدون تحسين تكوين أجسامهم أو إنقاص الوزن.
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