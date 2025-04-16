شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 30 غارة أمريكية على مواقع للحوثيين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت طائرات أمريكية أكثر من 30 غارة على الأقل استهدفت محافظات صعدة وعمران والحديدة والبيضاء وذمار فى اليمن، خلال الساعات الماضية، وهى مواقع يسيطر عليها الحوثيين.

وبحسب قناة "سكاي نيوز عربية" شهدت صعدة 13 غارة على مديريتي آل سالم وكتاف وشرقي المدينة، بينما استهدفت ضربات أمريكية مديرية حرف سفيان في عمران.

كما شهدت الحديدة أكثر من 15 غارة أمريكية استهدفت جزيرة كمران، وفي البيضاء تعرضت مديرية الزاهر للقصف، وشملت الهجمات مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار.