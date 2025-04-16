الخليج اليوم .. غارات أميركية تستهدف مواقع الحوثي في الحديدة والبيضاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت مصادر العربية/الحدث أن 6 غارات أميركية طالت مواقع الحوثي على جزيرة كمران في الحديدة غرب اليمن.

فيما قال الإعلام الحوثي، اليوم الثلاثاء، إن 15 غارة أميركية استهدفت جزيرة كمران في الحديدة.

كما أفادت وسائل إعلام حوثية أن غارات أميركية استهدفت مديرية الزاهر في البيضاء.

غارات جوية "عنيفة"

شنّت المقاتلات الأميركية، ليلة الاثنين/الثلاثاء، غارات جوية "عنيفة" على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، في محافظتي مأرب والجوف، شمالي اليمن.

واستهدفت الضربات الأميركية، بواقع 4 غارات، مواقع عسكرية وأحد مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين، في مديرية الجوبة، جنوبي مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، وفقا لمصادر محلية.

ومنذ 15 مارس (آذار) الماضي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية.

ومذاك، يعلن الحوثيون بانتظام تعرض المناطق الخاضعة لسيطرتهم لهجمات أميركية أسفرت عن مقتل العشرات، ويقولون إنهم ردوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

ومنذ 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات على سفن في البحر الأحمر.

وقد توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، محذراً طهران من مواصلة دعمهم.