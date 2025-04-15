الخليج اليوم .. استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا، وذكرت في الوقت نفسه: "يجري حالياً التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويدعم حركة المسافرين والشحن بينهما، طبقاً للوكالة".

عودة حركة الطيران بين البلدين تأتي عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الأخيرة إلى الإمارات، إذ التقى فيها بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد الذي جدد تأكيد موقف بلاده تجاه دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.