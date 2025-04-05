شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة حقوقية يمنية: 6 آلاف مدني تضرروا من ألغام الحوثيين منذ 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام، عن توثيق مقتل 2316 مدنياً وإصابة 4115 آخرين، بينهم نساء وأطفال، جراء الألغام التى زرعتها "مليشيا الحوثى" في محافظات يمنية متعددة خلال الفترة من يناير 2017 إلى نهاية يناير 2025.

وأوضح التقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) الجمعة - أن من بين الضحايا 387 طفلاً و412 امرأة قتلى، و738 طفلاً و677 امرأة جرحى، مشيراً إلى أن 918 من الجرحى يعانون من إعاقات دائمة، بما في ذلك 413 حالة بتر أطراف وحالتان فقدان بصر.

وكشف التقرير عن أن الألغام المضادة للأفراد والدروع تسببت في تضرر 6431 شخصاً مادياً وبشرياً في 13 محافظة يمنية. وشدد على أن اليمن يواجه أحد أخطر الملفات الإنسانية نتيجة هذه الألغام، التي تمثل جرائم وانتهاكات خطيرة تهدد حاضر ومستقبل البلاد، وتتطلب اهتماماً دولياً يتناسب مع حجم الكارثة.

وطالبت الشبكة اليمنية، الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في استخدام الألغام المضادة للأفراد في اليمن، وتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه الضحايا من خلال توفير الدعم والحماية اللازمين، وضمان حياة كريمة للمصابين بإعاقات خطيرة. كما دعت إلى المساهمة في دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى اكتشاف ونزع حقول الألغام المنتشرة في اليمن.