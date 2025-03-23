الخليج اليوم .. الكويت.. رصد 600 مخالفة جمع تبرعات في رمضان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضبطت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية في إطار حملاتها التفتيشية الميدانية في النصف الأول من شهر رمضان أكثر من 600 مخالفة متنوعة، تتعلق بجمع التبرعات، والإعلانات، والأكشاك غير المرخصة، والممارسات الخيرية غير النظامية، وذلك في سياق رغبة الوزارة في تنظيم العمل الخيري وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

وطبقاً لصحيفة القبس الكويتية، فإن الشؤون الاجتماعية الكويتية، نفذت 945 زيارة رقابية، منها 887 زيارة للمساجد و58 زيارة لأفرع الجمعيات الخيرية، وذلك لمتابعة الأنشطة الخيرية ورصد أي تجاوزات تتعلق بجمع التبرعات في رمضان.

وفي ما يتعلق بمخالفات الإعلانات، وفق بيان الوزارة، رصدت الوزارة 41 إعلانًا مخالفًا لضوابط الإعلانات، إضافة إلى 16 إعلانًا صادراً عن جمعيات ومبرات وجهات خيرية غير ملتزمة بالضوابط، كما سجلت 8 مخالفات لأشخاص وجهات دعوا لجمع التبرعات عبر إعلانات الشوارع، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لمعالجة المخالفات.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الشؤون أن الفرق الميدانية ضبطت 233 محلاً غير مرخص لجمع الملابس، وأُرسلت مواقعها إلى بلدية الكويت لإزالتها، كما رصدت 211 كشكاً تجاريا غير مرخص، وتمت إحالة مواقعها إلى وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما ضبطت الشؤون الإسلامية 24 مطعماً وشركة تجمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجرت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بشأنها، إضافة إلى مخالفات أخرى رُصدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها مطعم يقوم بالدعوة لجمع التبرعات لمشروع إفطار صائم.

فضلاً عن 22 مخالفة لمحال وجهات جمعت التبرعات بلا ترخيص، إذ جرى على إثر ذلك إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، فضلًا عن 22 مخالفة لمواقع إلكترونية تم رفعها إلى الهيئة العامة للاتصالات.

ووفق بيان الوزارة، فقد رُصدت 6 مخالفات داخل المساجد شملت إعلانات لجمع التبرعات ومشاريع خيرية بلا تنسيق مسبق، إضافة إلى 11 مخالفة تتعلق بالإعلانات والمشاريع الخيرية غير المرخصة وعدم التزام الأئمة، فضلًا عن ضبط صندوق لجمع التبرعات النقدية بلا تصريح، وجرى مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأنها.