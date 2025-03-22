شكرا لقرائتكم خبر عن بري: المستفيد الأول والأخير من جر لبنان والمنطقة إلى دائرة الانفجار الكبير هى اسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن المستفيد الأول والأخير من جر لبنان والمنطقة إلى دائرة الانفجار الكبير هو إسرائيل ومستوياتها الأمنية والعسكرية التي خرقت القرار 1701 وبنود وقف إطلاق النار بأكثر من 1500 خرق حتى الآن، في وقت التزم لبنان ومقاومته بشكل كلي بكل مندرجات هذا الإتفاق.

وجدد بري - حسبما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم/السبت/ - دعوة جميع اللبنانيين وخاصة القوى السياسية إلى وجوب تنقية الخطاب السياسي والإلتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية والعسكرية والأمنية ووعي المخاطر الناجمة عن خلق الذرائع أمام العدو من خلال إثارة النعرات التي تشرع أبواب الوطن للنفاذ من خلالها لضرب لبنان واستقراره وتقويضه كنموذج يمثل نقيضاً لعنصرية إسرائيل.

ودعا نبيه بري، الجيش اللبناني والسلطات القضائية والأمنية وكذلك لجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى سرعة كشف ملابسات ما حدث صباح اليوم في الجنوب.