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الخليج اليوم .. بـ31%.. ارتفاع عدد المعتمرين في العام المنصرم

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الخليج اليوم .. بـ31%.. ارتفاع عدد المعتمرين في العام المنصرم

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم في نشرتها عن إحصاءات العمرة للربع الرابع 2024، التي أشارت نتائجها إلى ارتفاع عدد المعتمرين بنسبة 31% مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.

 

وبلغت نسبة الذكور منهم ما يقارب 53%، فيما بلغت نسبة الإناث ما يقارب 47% من إجمالي المعتمرين، وقد شكَّل المعتمرون السعوديون 4.5% من إجمالي المعتمرين، وكانت منطقة مكة المكرمة الأعلى في عدد معتمري الداخل.

 

وبينت نتائج النشرة زيادة معتمري الخارج بنسبة قدرها 26.2% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ونسبة الذين قدموا بتأشيرة العمرة 64.7% من إجمالي معتمري الخارج، ويعد شهر ديسمبر الشهر الأعلى من حيث عدد معتمري الخارج بنسبة 38.2%، وشهر نوفمبر الأعلى لمعتمري الداخل الذين أدوا العمرة لمرة واحدة بنسبة 34% من إجمالي معتمري الداخل.

 

يذكر أن إحصاءات العمرة تصدر بدورية ربع سنوية بدءًا من عام 2024م، وتعرض أعداد ونسب المعتمرين من الداخل والخارج بناءً على البيانات السجلية من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى النماذج الإحصائية المعتمدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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