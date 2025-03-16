الخليج اليوم .. الحوثيون رداً على العملية الأميركية: لن تمر دون رد



الرياض - كتب موسى القحطاني - في أول تعليق على العملية العسكرية الأميركية، أكد المكتب السياسي لجماعة الحوثيين أن الهجوم "لن يمر دون رد".

وأضاف أن "قواتنا جاهزة لمواجهة التصعيد بالتصعيد".

كما أشار إلى أن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستبقى آمنة من جهة اليمن.

ضربات عسكرية واسعة

وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية واسعة في اليمن، بينما تعهد الرئيس الأميركي باستخدام "قوة مميتة ساحقة" ضد الحوثيين حتى يوقفوا هجماتهم على السفن.

فيما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن القصف "استهدف بغارات حي الجراف في مديرية شعوب شمال صنعاء"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأكد شهود عيان "إن انفجارات عنيفة هزت صنعاء، وارتفعت أعمدة الدخان من على المواقع المستهدفة بالقرب من مطار صنعاء ومبنى التلفزيون في حي الجراف شمالي غرب صنعاء".

إلى ذلك قال الرئيس الأميركي إنه وجه بإطلاق عملية عسكرية "حاسمة وقوية ضد الحوثيين".

هجمات حوثية

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، شن الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية، بما فيها العاصمة صنعاء، هجمات قبالة سواحل اليمن ضد سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، ولكن أيضا بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويؤكد الحوثيون أنهم يشنّون هجماتهم "تضامنا مع الفلسطينيين" في سياق الحرب في قطاع غزة، وفق زعمهم.

وفي كانون الثاني/يناير بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة، قال الحوثيون إنهم سيحصرون هجماتهم بالسفن المرتبطة بإسرائيل.

وتسببت الهجمات في تعطيل الشحن التجاري في منطقة حيوية للتجارة البحرية العالمية، وألحقت خسائر فادحة بمصر التي تعاني من صعوبات مالية وتعتمد على قناة السويس للحصول على العملة الأجنبية.

ومطلع آذار/مارس أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة صنفت رسميا الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وذلك بعد أسابيع من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.