شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب جنوب غرب المناقيش والان نبدء بالتفاصيل

ما هي أنواع الزلازل؟

عدد الزلازل الكبيرة

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جنوب غرب منطقة المناقيش في دولة الكويت.وأفاد معهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان، أن الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، حددت موقع الزلزال على عمق ثمانية كيلومترات في باطن الأرض.الزلازل البركانية وتنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.الزلازل التكتونية وتحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.الزلازل المستحثة وتنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.الدراسات توضح أن عدد الزلازل الكبيرة «بقوة 7 درجات فأكثر» ظل ثابتًا نسبيًا على مر العقود.وأسهمت زيادة وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة في زيادة الوعي والتغطية الإعلامية للزلازل عند حدوثها.كما أن هناك زيادة ملحوظة في الزلازل الأقل قوة ومن أسبابها النشاط الإنساني المتعلق بشق الطرق وأعمال التفجير الإنشائي والاستكشافي واستخراج النفط والغاز وغيرها.