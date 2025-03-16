شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالرباط يعقد لقاء مع الجالية بالمغرب بمناسبة شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر بالرباط، لقاءً مع عدد من رموز وأعضاء الجالية المصرية في المغرب؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وحضر اللقاء مسئولون مصريون بالمنظمات الدولية والإقليمية الممثلة في المغرب ورجال أعمال وكوادر مصرية في مجالات متنوعة منها قطاع التجارة والمال والإعلام والمقاولات والتعليم.

وقدم السفير المصري التهنئة للجالية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ممثلة في السفارة المصرية بالرباط على التواصل مع الجالية المصرية، ومتابعة أحوال المصريين في المغرب، والارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لهم على النحو الذي يلبي احتياجاتهم.

وأشاد سفير مصر بروح التعاون بين أعضاء الجالية، مشددًا على أهمية دور الجالية المصرية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين.