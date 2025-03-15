شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولتى تسلل أشخاص وتهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردنى أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت مساء اليوم الجمعة، على واجهتها الشرقية وضمن منطقة مسئوليتها، محاولتي تسلل أشخاص وتهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مادة كريستال بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود".



وأوضح المصدر، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية.



وفي السياق، كشف المصدر أنه تم إحباط محاولة تسلل ثلاث أشخاص من الجنسية السورية حاولوا اجتياز حدود المملكة بطريقة غير مشروعة وتم تحويل الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة.