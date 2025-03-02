شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: وقف إدخال المساعدات لغزة انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

ممارسات غير شرعية

الدمام - شريف احمد - أدانت مصر القرار الصادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.وأكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، أن تلك الإجراءات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وجميع الشرائع الدينية.وشددت على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان کسلاح ضد الشعب الفلسطيني.وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.