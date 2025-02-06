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الخليج اليوم .. تشديد خليجي بضرورة تحقيق حل الدولتين

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الخليج اليوم .. تشديد خليجي بضرورة تحقيق حل الدولتين

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أكد أمين عام دول ، جاسم البديوي، الموقف الثابت لمجلس التعاون في مساندة القضية الفلسطينية ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967.

 

فضلاً عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ورفض أي إجراءات أحادية.

 

وأكد البديوي على موقف مجلس التعاون بأن حل الدولتين يعد ضمانة لإيجاد حل دائم للسلام والاستقرار، وهو ما يسعى “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” لتحقيقه بالتعاون والتنسيق مع الفلسطينيين والشركاء الدوليين والإقليميين، لتحقيق السلام العادل والدائم للقضية الفلسطينية.

 

 

كما أشار الأمين العام إلى أن مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، برئاسة ، تعمل على إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، والهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ومساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف المزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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