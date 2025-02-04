شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي لسوريا يرحب بالتأكيدات حول مستقبل شامل في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بالتأكيدات الصادرة عن الحكومة السورية بشأن التزامها بسوريا جديدة شاملة لجميع السوريين، قائمة على أسس جامعة وذات مصداقية.

وأكد بيدرسون أن هذه التعهدات تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على جدول زمني للانتقال السياسي، وإعداد دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

جاءت تصريحات المبعوث الأممي عقب سلسلة لقاءات عقدها في سوريا، من بينها اجتماعات مع وزير الخارجية أسعد الشيباني ومسؤولين آخرين، إضافة إلى تواصله مع مختلف الفئات المجتمعية والسياسية.