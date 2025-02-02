شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق عملياته بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش الإسرائيلى إنه سيوسع نطاق عملياته في شمال الضفة الغربية لتشمل 5 قرى جديدة.

ويواصل الاحتلال الدفع بتعزيزاته العسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها، من حاجز الجلمة العسكري، فيما تتواصل عمليات الهدم في عده حارات من مخيم جنين.. وأجبرت قوات الاحتلال سكان عمارة الصفا على إخلاء منازلهم وحولتها لثكن عسكرية.



من جهته، قال رئيس بلدية جنين محمد جرار "إن قرابة 15 ألف شخص نزحوا من مخيم جنين وحي الهدف، وتوزعوا في عدة قرى وبلدات من المحافظة".

وأضاف أن مستشفيات المدينة تعاني شحا شديدا في المياه بعد استهداف الاحتلال خطوط المياه وتدميرها، حيث يعاني قرابة 35%؜ من سكان المدينة من عدم وصول المياه إليهم.



وأكد جرار أن نحو 100 منزل تم هدمها بشكل كامل في مخيم جنين، وهو ما يعبر عن كارثة إنسانية في المدينة ومخيم جنين، مشيرا إلى أن هدف العملية هو سياسي يعود لرغبة اليمين المتطرف في الحكومة للسيطرة على الضفة الغربية.



وأعلنت مديرية التعليم أمس السبت أن دوام المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال في مدينة ومخيم جنين سيكون إلكترونيا، في حين يكون الدوام وجاهيا في باقي بلدات وقرى المحافظة، ويستثنى من ذلك دوام بلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء، حيث يكون الدوام فيها لليوم الأحد مهام ويجري تعويضه يوم الخميس المقبل.