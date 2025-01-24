الخليج اليوم .. يربط بين أبو ظبي ودبي .. تعرف على مشروع القطار السريع في الإمارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الإمارات عن تدشين مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، إذ يتيح سهولة التنقّل للأفراد بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، مروراً بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.

طبقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، يتوقع أن يضيف القطار فائق السرعة نحو 145 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، في غضون العقود الخمسة المقبلة، وفقاً لما ذكرته.

ويُعد مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في مجال النقل الذكي من خلال تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050".

ويوفر القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإماراتيين، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم التقدم الاقتصادي لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الغد.