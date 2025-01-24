الخليج اليوم .. "تطور مفاجئ".. عمر السومة مهدد بفسخ عقده مع العروبة السعودي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد نجاح إدارة نادي العروبة السعودي في إنهاء أزمة قيد لاعبه السوري عمر السومة بقائمة الفريق إلا أنه أصبح مهددا بالرحيل عن فريقه الجديد الناشط في دوري روشن بعد أيام من التعاقد معه.

وانضم النجم السوري (35 عاما) إلى نادي العروبة في شهر يناير الجاري بعد فسخ عقده مع نادي العربي القطري.

وفجر الإعلامي السعودي عبد الرحمن حميدي عبر قناة "ssc" مفاجأة مدوية بأن "السومة قد يرحل عن العروبة دون لعب ويفسخ عقده في حال عدم حصول ناديه على شهادة استيفاء الكفاءة المالية".

وأوضح أن السومة لم يشارك لمدة مباراتين بسبب عدم استيفاء هذا الشرط بعد، مؤكدأ أنه حال استمرار الأمر للمباراة الثالثة فإن اللاعب سيحصل على كامل عقده الذي وقعه مع النادي ويرحل عن صفوف الفريق.

ويحتل العروبة المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة وسيلاقي التعاون بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لدوري روشن.

المصدر: وسائل إعلام سعودية