الخليج اليوم .. رئيس وزراء قطر يعلن نجاح إتمام اتفاق غزة: تنفيذه سيبدأ الأحد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الأربعاء أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين، يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي "يسرّ دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة لوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين".

وأكد رئيس وزراء قطر أن حماس ستطلق سراح 33 أسيرا في المرحلة الأولى، لافتا إلى أن اتفاق غزة يتضمن إدخال مساعدات وإعادة تأهيل المستشفيات.

وأفاد محمد بن عبد الرحمان آل ثاني بأن المرحلة الأولى تستمر 42 يوما مع وقف إطلاق النار، كما ستشهد انسحاب القوات الإسرائيلية شرقا.

وناشد رئيس وزراء قطر جميع الأطراف الالتزام بتنفيذ اتفاق غزة.