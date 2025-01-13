شكرا لقرائتكم خبر عن نرصد أبرز المعلومات عن نواف سلام رئيس الحكومة الجديد في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتخب نواف سلام ليشكل الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزيف عون، بعد حصوله على العدد الكافي من أصوات النواب اللبنانيين.



وفى قصر بعبدا، انتهت منذ قليل الجولة الثانية من الاستشارات النيابية التي جرت اليوم الاثنين، وحصل نواف سلام على أصوات 85 نائبًا من أصل 128.

الحكومة الجديدة في لبنان

تعليم ودراسة نواف سلام

مناصب نواف سلام

وبهذا سيؤلف الحكومة الأولى في عهد عون، الذي انتُخب رئيساً للجمهورية اللبنانية، الخميس الماضي.وولد نواف سلام في 15 ديسمبر 1953 ببيروت، ووالده هو عبد الله سلام أحد مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط.في الفترة بين 2014 و2016، ترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة اللبنانية.يحمل البكالوريوس في القانون من جامعة بيروت عام 1984 وماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1991.حصل على الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992.وبدأ مساره الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974 ثم دكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون بباريس عام 1979.عين سفيرًا وممثلًا للبنان الدائم في الأمم المتحدة بين 2007 و2017 وممثله في مجلس الأمن، كما تولى رئاسة مجلس الأمن ما بين مايو 2010 وسبتمبر 2011.في عام 2018 انتخب نواف سلام قاضيا في محكمة العدل الدولية، وفي 6 فبراير 2024 أصبح رئيسًا لمحكمة العدل الدولية.يعد ثاني عربي يتولى المنصب بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد بجاوي، واختير لرئاسة الحكومة اللبنانية في 13 يناير 2025.