شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: إرسال مسودة نهائية من الاتفاقية إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة رويترز إن مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى أُرسلت إلى كل من إسرائيل وحركة (حماس) للموافقة عليها، وفقا لمسؤول مطلع على المفاوضات، في حين وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الصفقة التي يجري التباحث بشأنها حاليا بالكارثة على الأمن القومي لدولة إسرائيل.

وأضاف المسؤول، بحسب الوكالة، أنه تم التوصل إلى انفراجة في الدوحة بعد منتصف الليل في أعقاب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.